Росія має негайно звільнити кримських татар. Зеленський відреагував на затримання в Криму

Президент наголосив, що РФ знову кричуще порушує права людини в Криму.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Росії через обшуки та затримання в Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна негайно звільнити затриманих сьогодні кримських татар. Він також закликав припинити переслідування людей в окупованому Криму. Про це президент Зеленський написав у Twitter.

Президент наголосив, що РФ знову кричуще порушує права людини в Криму.

«Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки й затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди – звільнені», м зазначив Зеленський.

Він також закликав світову спільноту належним чином відреагувати на порушення.

Також Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Росії через обшуки та затримання в Криму. МЗС вимагає звільнити затриманих сьогодні п’ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України, йдеться у заяві МЗС. «Розглядаємо зазначені незаконні обшуки і затримання як провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні в окупованому Росією Криму в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя на світанку проходили масові обшуки, затримано п’ять осіб.

Учора стало відомо, що російський суд засудив кримських татар до 12-18 років колонії.