  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Росія має негайно звільнити кримських татар. Зеленський відреагував на затримання в Криму

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент наголосив, що РФ знову кричуще порушує права людини в Криму. - Росія має негайно звільнити кримських татар. Зеленський відреагував на затримання в Криму
    Президент наголосив, що РФ знову кричуще порушує права людини в Криму.
    Фото: Кримська солідарність/Facebook

    Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Росії через обшуки та затримання в Криму

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна негайно звільнити затриманих сьогодні кримських татар. Він також закликав припинити переслідування людей в окупованому Криму. Про це президент Зеленський написав у Twitter.

    Президент наголосив, що РФ знову кричуще порушує права людини в Криму.

    «Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки й затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди – звільнені», м зазначив Зеленський.

    Він також закликав світову спільноту належним чином відреагувати на порушення.

    Також Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Росії через обшуки та затримання в Криму. МЗС вимагає звільнити затриманих сьогодні п’ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України, йдеться у заяві МЗС. «Розглядаємо зазначені незаконні обшуки і затримання як провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи», – йдеться у заяві.

    Нагадаємо, сьогодні в окупованому Росією Криму в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя на світанку проходили масові обшуки, затримано п’ять осіб.

    Учора стало відомо, що російський суд засудив кримських татар до 12-18 років колонії.

    Теги: МЗС Крим Росія протест Володимир Зеленський президент Кримський міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія має негайно звільнити кримських татар. Зеленський відреагував на затримання в Криму