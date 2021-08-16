У Криму проходить флешмоб на підтримку кримських татар, яким загрожує до 19 років в'язниці (фото)

Прокурор попросив для кримських татар від 14 до 19 років позбавлення волі у колонії суворого режиму

У Південному окружному військовому суді винесуть вирок кримським татарам

В окупованому Криму почався онлайн-флешмоб на підтримку фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір», яким 16 серпня у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону (Росія) оголосять вирок. Про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність» у Facebook.

Активісти, родичі та друзі підсудних викладають на своїх особистих сторінках у соціальних мережах фотографії з написом «66 років в'язниці за віру».

За даними Крим.Реалії, у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону відбулося кінцеве слухання в алуштинській «справі Хізб ут-Тахрір», фігурантів якої звинувачують в «організації та участі у терористичній діяльності на території Криму». Вирок у цій справі оголосять у понеділок, 16 серпня о 9:30.

Російські силовики затримали кримчан після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи відбуваються у межах кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Руслан Нагаєв і Ельдар Кантіміров були затримані в Алушті, у селі Малий Маяк – Руслан Месутов, у селі Ізобільне – Ленур Халілов, голова місцевої релігійної громади «Алушта».

На цей момент всі фігуранти справи перебувають у слідчому ізоляторі №1 Ростова-на-Дону, а кримінальна справа перебуває на етапі судового розгляду.

Нагадаємо, що у червні, південний військовий окружний суд у Ростові-на-Дону продовжив на три місяці арешт фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб-ут Тахрір».