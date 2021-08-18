Зливи забезпечили Крим водою на два роки, – російський вчений

Завдяки потужним опадам півостров поповнив запаси води

Російські вчені вважають, що ситуація з водою в окупованому Криму частково вирішена завдяки зливам.

Так, головний науковий співробітник Інституту водних проблем Російської академії наук, доктор технічних наук Михайло Болгов заявив, що завдяки рясним опадам в Криму накопичилося стільки води, що її вистачить на найближчі два роки. Він нагадав, що останні 2–3 роки регіон страждав від маловоддя. Про це пише mk.

Вчений підкреслив, що проблеми у Криму почалися після того, як був перекритий Північно-Кримський канал, по якому півострів отримував 80 % води. Власних ресурсів Криму вистачає тільки на питне господарство та покриття деяких промислових потреб.

В той же час Болгов вважає, що дощі не можуть вирішити проблеми півострова, та розраховувати на них не можна. Зокрема, опади можуть випасти в Керчі, але в інших районах Криму буде сухо.

Нагадаємо Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму досягла критичного рівня через посуху й обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада обмежила постачання води.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Водночас фахівці вважають, що відновити подачу води до Криму Північно-Кримським каналом технічно неможливо, оскільки за минулі роки він став непридатним.

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