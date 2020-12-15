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    Дорогі метри. Україна посіла шосте місце у світі за темпами зростання цін на житло

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    <span id="docs-internal-guid-ce56bfdb-7fff-abda-ee16-e3df5af484ce"><span>За рік ціни на житло в Україні зросли на 10,3%</span></span> - Дорогі метри. Україна посіла шосте місце у світі за темпами зростання цін на житло
    За рік ціни на житло в Україні зросли на 10,3%
    Фото: відкриті джерела

    Цьогоріч найвищі показники зростання цін на житло демонструє Туреччина

    За темпами зростання цін на нерухомість Україна піднялася на шосте місце у світі. Про це свідчить дослідження Global House Price Index британської агенції з нерухомості Knight Frank Group.

    За рік ціни на житло в Україні зросли на 10,3%. Торік темпи зростання цін на нерухомість були значно нижчими – у перших трьох кварталах 2019 року країна посідала відповідно 46, 45 та 27 місця, а наприкінці року різко стрибнула на восьме. У першій половині 2020 року Україна трималася сьомої позиції.

    Цьогоріч найвищі показники зростання цін на житло демонструє Туреччина, що, зокрема, пояснюється значною інфляцією.

    Аналітики зазначають, що під час пандемії в другому кварталі 2020 року чимало ринків нерухомості завмерли, проте в третьому кварталі відбулися різкі стрибки попиту та цін. Загалом було досліджено 56 країн.

    Зазначимо, попри пандемію і економічний спад ринок елітної нерухомості у столиці вражає цінами. У сегменті квартир у престижних районах столиці на кінець листопада найдорожчі лоти оцінені в $10-15 тис. за квадратний метр. Мова про трьох-чотирьохкімнатні апартаменти на кілька сотень квадратів, повна ціна яких складає $3-4 млн.

    Цікаво, що громадяни України найчастіше купують квартири там, де найлегше знайти роботу – у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську.

    Теги: Туреччина нерухомість житло Україна
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