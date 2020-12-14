Українці скуповують нерухомість у Польщі

Громадяни України найчастіше купують квартири там, де найлегше знайти роботу – у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську

Згідно із даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), українці за 2019, як і попередні 4 роки, лідери серед іноземців за обсягом нерухомості, що купується в Польщі. До 2015 року лідерами були німці, ірландці, італійці та іспанці. Для порівняння, за 2019 році українці придбали 160,7 тис кв метрів житлової та комерційної нерухомості, тоді як німці – лише 50 тис кв м.

Українці купують не лише квартири, але й землю, на яку їм ще потрібно отримувати дозвіл Міністерства внутрішніх справ і адміністрацій. У 2019 видано 270 таких дозволів на сумарну покупку 53,3 га землі. Українські громадяни-заявники вказували, що основною метою покупки нерухомості було задоволення житлових потреб. Тоді як всі інші покупці - німці, скандинави, білоруси, британці, італійці - здійснювали покупки в інвестиційних цілях.

Українці найчастіше купують квартири там, де найлегше знайти роботу, тобто в Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську.

Треба враховувати, що дані Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі та адміністрації не повною мірою відображають кількість угод, адже деякі нотаріуси надсилають інформацію про них з великою затримкою або забувають про ці обов'язки.

Такі тенденції з нерухомістю прямо вказують на зростаючий намір українців інтегруватися в Польщі. Це спостерігається кілька останніх років і навіть пандемія і локдаун ці тенденції не змінили. Згідно з даними Нацбанку Польщі в 2015 році, 80% українців планували своє перебування в Польщі терміном до одного року, проте в 2020 році вже 52% планують залишитися на термін більше 3 років.

Аналітичний центр Gremi Personal так само відзначає в своїх дослідженнях стрімке зростання попиту на вакансії для сімейних пар. Згідно соцдослідження Gremi Personal, близько 15% респондентів планують переїжджати до Польщі з сім'ями. При цьому кожен третій українець (31%), який працює в Польщі має плани, які стосуються безпосередньо інтеграції в Польщі: придбання нерухомості, отримання дозволу на ПМЖ/громадянство.

Згідно з інформацією Управління з питань іноземців Польщі, станом на 1 січня 2020 року 214 тис громадян України отримали дозволи на перебування в Польщі. При цьому в минулому році їх отримали лише 35 600 українців.

Зазначимо, карантин майже не вплинув на грошові перекази українських трудових мігрантів.