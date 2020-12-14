  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українці скуповують нерухомість у Польщі

    • Розсилка
    За 2019 році українці придбали 160,7 тис кв метрів житлової та комерційної нерухомості у Польщі - Українці скуповують нерухомість у Польщі
    За 2019 році українці придбали 160,7 тис кв метрів житлової та комерційної нерухомості у Польщі
    Фото з відкритих джерел

    Громадяни України найчастіше купують квартири там, де найлегше знайти роботу – у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську

    Згідно із даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), українці за 2019, як і попередні 4 роки, лідери серед іноземців за обсягом нерухомості, що купується в Польщі. До 2015 року лідерами були німці, ірландці, італійці та іспанці. Для порівняння, за 2019 році українці придбали 160,7 тис кв метрів житлової та комерційної нерухомості, тоді як німці – лише 50 тис кв м.

    Українці купують не лише квартири, але й землю, на яку їм ще потрібно отримувати дозвіл Міністерства внутрішніх справ і адміністрацій. У 2019 видано 270 таких дозволів на сумарну покупку 53,3 га землі. Українські громадяни-заявники вказували, що основною метою покупки нерухомості було задоволення житлових потреб. Тоді як всі інші покупці - німці, скандинави, білоруси, британці, італійці - здійснювали покупки в інвестиційних цілях.

    Українці найчастіше купують квартири там, де найлегше знайти роботу, тобто в Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську.

    Треба враховувати, що дані Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі та адміністрації не повною мірою відображають кількість угод, адже  деякі нотаріуси надсилають інформацію про них з великою затримкою або забувають про ці обов'язки.

    Такі тенденції з нерухомістю прямо вказують на зростаючий намір українців інтегруватися в Польщі. Це спостерігається кілька останніх років і навіть пандемія і локдаун ці тенденції не змінили. Згідно з даними Нацбанку Польщі в 2015 році, 80% українців планували своє перебування в Польщі терміном до одного року, проте в 2020 році вже 52% планують залишитися на термін більше 3 років.

    Аналітичний центр Gremi Personal так само відзначає в своїх дослідженнях стрімке зростання попиту на вакансії для сімейних пар. Згідно соцдослідження Gremi Personal, близько 15% респондентів планують переїжджати до Польщі з сім'ями. При цьому кожен третій українець (31%), який працює в Польщі має плани, які стосуються безпосередньо інтеграції в Польщі: придбання нерухомості, отримання дозволу на ПМЖ/громадянство.

    Згідно з інформацією Управління з питань іноземців Польщі, станом на 1 січня 2020 року 214 тис громадян України отримали дозволи на перебування в Польщі. При цьому в минулому році їх отримали лише 35 600 українців.

    Зазначимо, карантин майже не вплинув на грошові перекази українських трудових мігрантів.

    Читайте також статтю:

     

    Теги: ЄС Польща нерухомість українці робота квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies