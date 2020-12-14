Україна отримає $170 млн від Світового банку до кінця року ─ Мінфін

Гроші підуть для системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні для малозабезпечених сімей

Україна та МБРР підписали угоду про друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії коронавірусу на $170 млн. У Мінфіні розраховують отримати гроші вже до завершення цього року. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Мінфін у співпраці з Мінсоцполітики доклали усіх зусиль для підготовки Угоди в найкоротші строки, завдяки якій Україна зможе залучити кредит в розмірі $300 млн, 170 з яких – вже до завершення поточного року», ─ йдеться у повідомленні.

«Підписання Угоди про Друге додаткове фінансування для проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» є логічним завершенням року, в якому Світовий банк вчергове довів свою дієву підтримку, спрямовану на боротьбу з наслідками поширення Covid-19. Головна мета – це соціальна допомога і соціальні послуги для малозабезпечених сімей, а також допомога постраждалим від негативного економічного впливу пандемії Covid-19», ─ заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що це буде друге додаткове фінансування проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що реалізується в Україні, загальна сума кредиту за яким складе $750 млн. Проєкт спрямований на покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні для малозабезпечених сімей.

«Ми підписали угоду, яка найближчими днями почне працювати для українців. Я хочу висловити готовність Світового банку і надалі підтримувати плідну співпрацю з Урядом України і стосовно вже запроваджених проектів, які є затвердженими, а також нових, над якими ми зараз спільно працюємо», ─ заявила в.о. директора представництва Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Клавдія Максименко.

Як повідомлялося 9 грудня, Євросоюз виділив Україні черговий транш на 600 млн євро.