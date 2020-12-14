Уряд спрямував до Covid-фонду 6 млрд гривень

Станом на 10 грудня 2020 року обсяг виділених коштів з Фонду боротьби з Covid-19 за загальним фондом державного бюджету становить 66 млрд гривень, касові видатки ─ 45,5 млрд гривень

Збільшення видатків Фонду боротьби з Covid-19 передбачено за рахунок економії коштів держбюджету-2020 року за деякими програмами

Кабінет міністрів України 14 грудня на позачерговому засіданні спрямував 6 мільярдів гривень до Фонду боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Як зазначається, збільшення видатків Фонду боротьби з Covid-19 передбачено за рахунок економії коштів державного бюджету, що прогнозується до кінця 2020 року за деякими бюджетними програмами.

«За пропозицією 36 головних розпорядників бюджетних коштів щодо скорочення видатків державного бюджету до кінця 2020 року, пропонується здійснити збалансований перерозподіл видатків загального фонду державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів на 2020 рік», ─ йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 10 грудня 2020 року обсяг виділених коштів з Фонду боротьби з Covid-19 за загальним фондом державного бюджету становить 66 млрд гривень, касові видатки ─ 45,5 млрд гривень.

Як повідомлялося, у Україні наступного року не планується створення окремого фонду для боротьби з коронавірусом, як це було зроблено у 2020.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив долю коронавірусного фонду у наступному бюджеті. Він запевнив, що фонд був одноразовою історією і більше не потрібен.

Як вже зазначала народна депутатка Ірина Геращенко, проєкт державного бюджету на 2021 рік не враховує нагальні потреби на боротьбу з коронавірусом та підтримку медиків.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в четвер, 26 листопада, затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання. Запланований дефіцит бюджету до ВВП скоротили з 6% до 5,5%.