Україна отримала повноправне членство в Метричній конвенції



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Раніше Україна мала статус асоційованого члена в Метричній конвенції

Україна отримала повноправне членство в Метричній конвенції. Про це у середу повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Зазначається, що членство набуло чинності 7 серпня. До цього Україна мала статус асоційованого члена.

«Повноправне членство в Метричній конвенції забезпечить визнання метрологічної системи України, яка відповідає європейським вимогам та дасть можливість проводити звірення національних еталонів України з національними еталонами 59 країн-членів Метричної конвенції, що є обов’язковою умовою для міжнародного визнання результатів вимірювань і випробувань української продукції для її просування на міжнародний ринок», - повідомляють у міністерстві.

Крім того, отримання повноправного членства сприятиме укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (Угоди АСАА) з ЄС.

Метрична конвенція - це міжнародна угода, мета якого - розробка і підтримка міжнародних еталонів одиниць вимірювання в рамках Міжнародної системи одиниць. Стати членами конвенції можуть всі країни, які підтримують дипломатичні відносини з Францією, країною-зберігачем угоди. На даний момент в конвенцію вступило 60 країн.