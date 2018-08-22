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    Україна отримала повноправне членство в Метричній конвенції

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    Прапор України - Україна отримала повноправне членство в Метричній конвенції
    Прапор України

    Раніше Україна мала статус асоційованого члена в Метричній конвенції

    Україна отримала повноправне членство в Метричній конвенції. Про це у середу повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

    Зазначається, що членство набуло чинності 7 серпня. До цього Україна мала статус асоційованого члена.

    «Повноправне членство в Метричній конвенції забезпечить визнання метрологічної системи України, яка відповідає європейським вимогам та дасть можливість проводити звірення національних еталонів України з національними еталонами 59 країн-членів Метричної конвенції, що є обов’язковою умовою для міжнародного визнання результатів вимірювань і випробувань української продукції для її просування на міжнародний ринок», - повідомляють у міністерстві.

    Крім того, отримання повноправного членства сприятиме укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (Угоди АСАА) з ЄС.

    Метрична конвенція - це міжнародна угода, мета якого - розробка і підтримка міжнародних еталонів одиниць вимірювання в рамках Міжнародної системи одиниць. Стати членами конвенції можуть всі країни, які підтримують дипломатичні відносини з Францією, країною-зберігачем угоди. На даний момент в конвенцію вступило 60 країн.

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