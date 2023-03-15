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Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
На смартфонах та інших електронних пристроях час оновиться автоматично
фото з відкритих джерел

Щоберезня Україна переходить з «зимового часу» на «літній»

Цьогоріч на літній час Україна традиційно переходитиме в останню неділю березня, тобто в ніч з 25-го на 26 березня. Переведення годинників відбувається о 3-ій годині ночі, тобто у неділю, 26 березня, 03:00 перетвориться на 04:00.

Будь-яка техніка, яка має доступ в інтернет, автоматично звірятиметься з часом у вашому регіоні. Тому якщо ви переймаєтесь, що в умовному телефоні або фітнес-браслеті залишиться старий час, то турбуватися не треба.  Власноруч час треба змінювати у механічних годинниках або на техніці, яка не має доступ в мережу Інтернет. 

Переведення годинників двічі на рік, здійснюють згідно з постановою КМУ №509 від 13 травня 1996 року «Про порядок числення часу на території України». Це правило вже неодноразово намагалися скасувати, як і в Євросоюзі, так і в Україні, однак згоди з цього приводу поки що не дійшли.

Ще з 1996 року Єврокомісія виступає за відміну переходу на зимовий та літній час. Останнім роком переведення стрілок мав стати 2021 рік, проте процес скасування затягнувся через деякі проблеми з різними часовими поясами в країнах ЄС. Таким чином до 2026 року ми ще мінятимемо час навесні на літній, а восени – на зимовий. 

Якщо дивитися на історію цієї дії глобально, то вперше про ідею переводити годинник заговорив американський політик та вчень Бенджамін Франклін у 18 столітті. Спочатку в основі переходу на літній та зимовий час лежала екологічна ідея раціонально використовувати електроенергію та світловий день. Передбачалося, що це допомагало зменшити обсяги палива, яке використовувалося для вироблення електрики. Однак у наші дні все більше людей вважають, що це лише пережиток минулого і з погляду економіки вже не настільки ефективно. Також зміна часу має поганий вплив на організм, тому що людині доводиться перебудовуватися на новий ритм, що загрожує збоєм біоритмів. 

Щоб уникнути цього, потрібно дотримуватись кількох простих правил:

  • за тиждень до переведення годинника більше ходіть пішки і дихайте свіжим повітрям;
  • готуйтеся до сну за годину до звичного часу (якщо відразу заснути у такий час не виходить, починайте з 10-15 хвилин і щодня збільшуйте час);
  • менше вживайте жирну їжу і включіть у раціон більше фруктів, овочів, злакових продуктів та каш, пийте більше води
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Теги: час Великдень 2023 Україна

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