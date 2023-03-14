Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Великдень 2023: як і коли святкуватимемо та чи будуть довгі вихідні

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Великдень 2023: як і коли святкуватимемо та чи будуть довгі вихідні
Цьогоріч українці будуть без довгих великодніх канікул
фото з відкритих джерел

Цьогоріч українці будуть святкувати Великдень 16 квітня за православним та 9 квітня за католицьким календарями

Найбільше православне свято Великдень цьогоріч припадає на квітень. Згідно з різницею в обрахунках, католики святкуватимуть його 9 квітня, православні ж – 16 квітня. 

Дата Великодня перехідна, вона рахується від дати першого повного місяця після дня весняного рівнодення і починається Великим постом, який триває сім тижнів. Це — один з найдовших постів, під час якого віряни повністю відмовляються від продуктів тваринного походження. Цього року Великий піст триватиме від 27 лютого до 15 квітня. Зазвичай дати Великодня католиків і православних різняться на тиждень-два, а усе через те, православна Церква святкує всі свята за юліанським календарем, у той час як католики – за григоріанським. 

Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, наступний після Великодня понеділок має бути вихідним днем. Проте 19 лютого в країні продовжили воєнний стан до 18 травня. Тому відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" чинність згаданої вище статті 73 КЗпП скасовується. Тобто вихідного в  понеділок 17 квітня не буде.

Нагадаємо, минулого року найбільші з християнських церков, представлених в Україні, почали роздумувати про можливість переходу на сучасний григоріанський календар. ПЦУ і УГКЦ кілька століть жили і відзначали свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів. Нещодавно обоє заявили, що планують встановити єдиний календар, згідно з яким в Україні святкуватимуть церковні свята в один день православні і західного, і східного обрядів. 

Рішення про перехід на Григоріанський календар УГКЦ уже ухвалила. Там 1 вересня 2023 року почнеться новий церковний рік за новим календарем. Рішення про перехід ПЦУ буде обговорюватися в травні на Архієрейському соборі і якщо його схвалять, то церква також перейде на новий календар 1 вересня.

Однак дата Великодня вираховується за місячним календарем і не пов'язана зі звичним для нас. Католики і православні відзначають Великдень в різні дати, оскільки користуються різною методикою обчислення дати свята. Навіть при переході на сучасний календар ПЦУ, швидше за все, залишить стару методику обчислення свята.

Таким чином, якщо реформа календаря буде схвалена, то Великдень і пов'язані з ним дати будуть єдиними святами, які українські православні відзначатимуть окремо від католиків.

Читайте також: календарна реформа. Що не так з рішенням греко-католиків?
Теги: свято Великдень 2023 православна церква воєнний стан українці свята реформа церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Календарна реформа. Що не так з рішенням греко-католиків
Календарна реформа. Що не так з рішенням греко-католиків
8 лютого, 17:07
Предстоятелі УГКЦ та ПЦУ обговорили реформу церковного календаря
ПЦУ та УГКЦ спільно працюватимуть над реформою церковного календаря
25 грудня, 2022, 01:47
фото з відкритих джерел
Коли українці святкуватимуть Великдень у 2023 році
3 сiчня, 18:49
Чи святкуватимуть Пасху віряни різних конфесій в один день: роз’яснення УГКЦ
Чи святкуватимуть Пасху віряни різних конфесій в один день: роз’яснення УГКЦ
7 лютого, 13:56
Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря)
ПЦУ розгляне календарну реформу в травні
6 лютого, 21:33
Перехід на новий календар підтримали понад 90% вірян церкви
Історичне рішення. Українська церква переходить на новий календар
6 лютого, 18:03

Суспільство

Великдень 2023: як і коли святкуватимемо та чи будуть довгі вихідні
Великдень 2023: як і коли святкуватимемо та чи будуть довгі вихідні
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Митрополит УПЦ МП засвітився в елітному готелі Трускавця (фото)
Митрополит УПЦ МП засвітився в елітному готелі Трускавця (фото)
Розлучення року. Стало відомо, чому дружина кидає мера Чернігова
Розлучення року. Стало відомо, чому дружина кидає мера Чернігова
Патріарх Філарет остаточно виграв суд у представників ЛГБТ-спільноти
Патріарх Філарет остаточно виграв суд у представників ЛГБТ-спільноти
Російський режисер, нагороджений Путіним, зніматиме фільм під Києвом
Російський режисер, нагороджений Путіним, зніматиме фільм під Києвом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Вигнання з Лаври. Онуфрій закликав примиритися з Росією?
22K
Перша пара Чернігова «розлучається». Як опальний мер Атрошенко рятує своє майно
16K
План розвалу України від Януковича: нові зізнання зрадника Царьова
13K
Російського льотчика-підполковника, який бомбив Харківщину, звільнено від покарання: деталі
12K
Розстріл воїна за «Слава Україні»: МЗС Молдови зробило заяву
12K
Під Бахмутом збитий російський літак, який ремонтували на заводі Тамаза Сомхішвілі

Новини

ЄС розробляє закон про «іноземних агентів»
Сьогодні, 07:22
Європейські боєприпаси для України та тиск США на Китай: головні новини за ніч
Сьогодні, 07:16
В ISW розкрили роль чеченців у війні Росії проти України
Сьогодні, 06:45
Мобілізація в Росії: аналітики ISW розкрили плани Кремля
Сьогодні, 06:35
Україна отримала від Данії ракети Harpoon: деталі
Сьогодні, 06:31
У Британії створюють підрозділ протидії китайським і російським шпигунам
Сьогодні, 05:30

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту