Україна перейшла до другого етапу вакцинацій – Степанов

Відповідальність за повільну вакцинацію міністр переклав на місцеву владу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поклав відповідальність за повільний темп вакцинації від коронавірусу в Україні на місцеву владу. При цьому з наступного тижня очікують збільшення темпів вакцинації.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Я вважаю, що це відповідальність (за повільну вакцинацію. – ред.) місцевої влади. Міністерство охорони здоров'я забезпечило вакцинами, забезпечило навчання, іншими ресурсами, оплатою праці цих мобільних бригад. Дали відповідний алгоритм», – сказав Степанов.

Крім того, міністр заявив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу. «Ми перейшли до другого етапу вакцинації. З наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинації сімейних лікарів», – сказав Степанов.

Міністр зазначив, що «попри інформаційну вакханалію та відверту брехню» щодо теми вакцинації українці записуються на щеплення.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 березня, в Україні було вакциновано проти коронавірусу 10 959 осіб. Всі вони вакциновані однією дозою. За 18 березня було зроблено на 1 127 щеплень більше, ніж за попередню добу.

Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 92 714 особи, з них отримали одну дозу 92 713 людей.

В Україні понад 284 тисячі осіб записались у чергу на вакцинацію проти коронавірусу.

Також сьогодні МОЗ видав наказ, згідно з яким ветерани української воєнної Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на Донбасі тепер зможуть зробити щеплення надлишковими дозами вакцини Covishield позачергово.

За минулу добу, 18 березня, в Україні виявлено 15 850 нових хворих на Covid-19. Це на 797 осіб більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4 444 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнти, одужали 4 592 особи.