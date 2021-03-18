На ковід-вакцинацію записалися понад чверть мільйона українців

Темпи вакцинації в Україні вкрай низькі – за добу встигають прищепити лише кілька тисяч людей по всій країні

В Україні понад 284 тисячі осіб записались у чергу на вакцинацію проти коронавірусу. Про це розповів віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Всеукраїнського форуму «Україна 30».

«Після того, як людина зареєструвалася і прийшов час робити щеплення, то через мобільний додаток «Дія» вона отримає повідомлення, де можна буде вибрати дату і місце. Цей лист очікування допомагає встановити попит і логістику вакцинації. Коли прийде час робити щеплення, люди отримають сповіщення та зможуть записатися на конкретну дату», – запевнив він.

Відзначимо, в Україні в кінці лютого стартувала кампанія вакцинації від коронавірусу. Станом на 18 березня в країні прищепили понад 80 тисяч осіб, одна українка отримала вже дві дози вакцини.

Запис до черги на вакцинацію почався 1 березня. Записатись можна через мобільний додаток «Дія», або за допомогою контакт-центру Міністерства охорони здоров'я.

Крім того, за прогнозами рейтингового агентства S&P Global Ratings, до середини літа встигнуть отримати щеплення лише 3% українців.

Також сьогодні стало відомо, що Україна отримає вакцину Pfizer. МОЗ назвав терміни.

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