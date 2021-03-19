За минулу добу в Україні виявлено 15850 нових хворих на Covid-19

Минулої доби від коронавірусу померли 262 людини

За минулу добу, 18 березня, в Україні виявлено 15850 нових хворих на Covid-19. Це на 797 осіб більше, ніж за попередню добу.

Вчора було госпіталізовано 4444 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнти, одужали 4592 особи. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Здійснено тестувань за добу – 115 274 (зокрема методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 519 926 осіб;

одужало – 1 248 782 особи;

летальних випадків – 29 515;

проведено ПЛР-тестувань – 7 573 737.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 210 випадків;

Вінницька область – 948 випадків;

Волинська область – 348 випадків;

Дніпропетровська область – 716 випадків;

Донецька область – 671 випадок;

Житомирська область – 913 випадків;

Закарпатська – 546 випадків;

Запорізька область – 408 випадків;

Івано-Франківська область – 506 випадків;

Київська область – 1 134 випадки;

Кіровоградська область – 158 випадків;

Луганська область – 147 випадків;

Львівська область – 1 140 випадків;

Миколаївська область – 419 випадків;

Одеська область – 935 випадків;

Полтавська область – 543 випадки;

Рівненська область – 443 випадки;

Сумська область – 489 випадків;

Тернопільська область – 628 випадків;

Харківська область – 1 085 випадків;

Херсонська область – 141 випадок;

Хмельницька область – 855 випадків;

Черкаська область – 536 випадків;

Чернівецька область – 584 випадки;

Чернігівська область – 347 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, за добу 17 березня в Україні було виявлено 15053 нових хворих на Covid-19. Це на 3220 осіб більше, ніж за попередню добу.

Було госпіталізовано 4376 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 267 пацієнтів, одужали 6514 осіб.

18 березня РНБО зібрало на нараду провідних учених через сплеск коронавірусу в Україні.