В Україні вперше вакцинували понад 10 тисяч людей за добу

За 18 березня було зроблено на 1127 щеплень більше, ніж за попередню добу

За минулу добу, 18 березня, в Україні було вакциновано проти коронавірусу 10959 осіб. Всі вони вакциновані однією дозою. За 18 березня було зроблено на 1127 щеплень більше, ніж за попередню добу. Про це повідомляє проект Міністерства охорони здоров’я України «Вакцинація від Covid-19».

Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 92714 осіб, з них отримали одну дозу 92713 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – одна особа

Найбільшу кількість щеплень за 18 березня було проведено у Києві – 890 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 7484 щеплень.

Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу

Вакцинацію здійснювали 210 мобільних бригад з імунізації.

Станом на 18 березня в країні прищепили понад 80 тисяч осіб, одна українка отримала вже дві дози вакцини.

В Україні понад 284 тисячі осіб записались у чергу на вакцинацію проти коронавірусу.

Також сьогодні МОЗ видав наказ, згідно з яким ветерани української воєнної Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на Донбасі тепер зможуть зробити щеплення надлишковими дозами вакцини Covishield позачергово.

За минулу добу, 18 березня, в Україні виявлено 15850 нових хворих на Covid-19. Це на 797 осіб більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4444 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнти, одужали 4592 особи.