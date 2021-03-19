У Раді депутати допитують Степанова (відео)
На «годині запитань до уряду» в Раді члени Кабміну доповідають про стан виконання плану вакцинації
Сьогодні, 19 березня, у пленарному засіданні Верховної Ради України беруть участь члени Кабінету міністрів.
Традиційно у п’ятницю проводиться «година запитань до уряду». За пропозицією депутатських фракцій і груп члени Кабінету міністрів будуть відповідати на запитання про стан виконання плану вакцинації населення України від коронавірусної хвороби Covid-19.
Наразі на запитання нардепів відповідає міністр охорони здоровя Максим Степанов.
Також сьогодні під час пленарного засідання планується виступ президента Литви Гітанаса Науседи.
Нагадаємо, за минулу добу, 18 березня, в Україні було вакциновано проти коронавірусу 10959 осіб. Всі вони вакциновані однією дозою. За 18 березня було зроблено на 1127 щеплень більше, ніж за попередню добу.
Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 92714 особи, з них отримали одну дозу 92713 людей.
В Україні понад 284 тисячі осіб записались у чергу на вакцинацію проти коронавірусу.
Також сьогодні МОЗ видав наказ, згідно з яким ветерани української воєнної Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на Донбасі тепер зможуть зробити щеплення надлишковими дозами вакцини Covishield позачергово.
За минулу добу, 18 березня, в Україні виявлено 15850 нових хворих на Covid-19. Це на 797 осіб більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4444 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнти, одужали 4592 особи.
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