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    У Раді депутати допитують Степанова (відео)

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    Очільник МОЗ Максим Степанов виступає на годині запитань до уряду - У Раді депутати допитують Степанова (відео)
    Очільник МОЗ Максим Степанов виступає на годині запитань до уряду
    Фото: скріншот відео

    На «годині запитань до уряду» в Раді члени Кабміну доповідають про стан виконання плану вакцинації

    Сьогодні, 19 березня, у пленарному засіданні Верховної Ради України беруть участь члени Кабінету міністрів.

    Традиційно у п’ятницю проводиться «година запитань до уряду». За пропозицією депутатських фракцій і груп члени Кабінету міністрів будуть відповідати на запитання про стан виконання плану вакцинації населення України від коронавірусної хвороби Covid-19.

    Наразі на запитання нардепів відповідає міністр охорони здоровя Максим Степанов.

    Також сьогодні під час пленарного засідання планується виступ президента Литви Гітанаса Науседи.

    Нагадаємо, за минулу добу, 18 березня, в Україні було вакциновано проти коронавірусу 10959 осіб. Всі вони вакциновані однією дозою. За 18 березня було зроблено на 1127 щеплень більше, ніж за попередню добу.

    Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 92714 особи, з них отримали одну дозу 92713 людей.

    В Україні понад 284 тисячі осіб записались у чергу на вакцинацію проти коронавірусу.

    Також сьогодні МОЗ видав наказ, згідно з яким ветерани української воєнної Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на Донбасі тепер зможуть зробити щеплення надлишковими дозами вакцини Covishield позачергово.

    За минулу добу, 18 березня, в Україні виявлено 15850 нових хворих на Covid-19. Це на 797 осіб більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4444 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнти, одужали 4592 особи.

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    Теги: Верховна Рада Максим Степанов вакцинація коронавірус
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