Україна піднялася на 15 позицій у світовому рейтингу економічних свобод графіка



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Гонконг і Сінгапур знову очолили світовий рейтинг економічної свободи

Україна зайняла 134 місце серед 162 країн і територій в рейтингу економічної свободи.

Про це йдеться в звіті «Економічна свобода в світі» за 2018 рік канадського Fraser Institute, передає Liga.net.

У порівнянні з рейтингом минулого року Україна піднялася на 15 позицій. Проте Україна все ще залишається в економічно невільній групі разом із такими країнами як Іран, Ірак, Пакистан, Білорусь, Зімбабве.

Індекс розраховується на основі 42 показників, які об'єднані в п'ять широких категорій: розмір уряду; правова система та захист прав власності; доступ до надійної валюти; свобода міжнародної торгівлі; регулювання кредитування, праці та бізнесу.

Зростання рейтингу України відбулося в основному завдяки валютній лібералізації, оскільки істотні зміни зафіксовані саме в категорії «доступ до надійної валюти». Однак незначна позитивна динаміка простежується і в інших показниках.

Незважаючи на валютну лібералізацію, рівень 2013 року ще не досягнуто, саме тоді цей показник був максимальним для України (6,58). У 2013 році також був зафіксований більш високий рівень свободи міжнародної торгівлі.

У світовому розрізі Україна все ще відстає в категорії «доступ до надійної валюти» (161 місце з 162), незважаючи на те, що саме цей показник виріс найістотніше у порівнянні з 2015 роком. У той же час, Україна зберігає хороші позиції (52 місце з 162) за розміром уряду (витрати, податки і підприємства).

Гонконг і Сінгапур знову очолили світовий рейтинг. У топ-10 також увійшли: Нова Зеландія, Швейцарія, Ірландія, США, Грузія, Маврикій, Великобританія, Австралія та Канада (поділили десяте місце).

Десятка найбільш економічно невільних країн: Судан, Гвінея-Бісау, Ангола, Центральноафриканська Республіка, Республіка Конго, Сирія, Алжир, Аргентина, Лівія і Венесуела. Північна Корея і Куба через відсутність даних не представлені в індексі.