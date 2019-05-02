В Україну прибули 130 десантників із США



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Представники армії США продовжуватимуть допомагати у тренуванні підрозділів Збройних Сил України

Термін ротації на території України для американських військових складатиме 9 місяців

В Україну прибули понад 130 військових 2-ї бригадної тактичної групи «Страйк» 101-ї повітрянодесантної (десантно-штурмової) дивізії армії США, повідомляє прес-служба Міноборони. Про це повідомили у прес-службі міністерства оборони України.

Зазначається, що в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулась церемонія передачі повноважень між двома підрозділами американської місії JMTG-U.

На заміну військовослужбовцям 278-го бронекавалерійського полку Національної гвардії США зі штату Теннессі, які перебували на Львівщині з літа 2018 року, до України прибули понад 130 військових 2-ї бригадної тактичної групи «Страйк» 101-ї повітрянодесантної (десантно-штурмової) дивізії армії США.

У Міноборони повідомили, що термін ротації на території України для американських військових складатиме 9 місяців.

Американські гвардійці зі штату Теннессі добре справилися із завданнями щодо підготовки українських підрозділів в рамках «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна» (JMTG-U) і отримали відзнаки Міністерства оборони України, які їм вручив начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Представники армії США продовжуватимуть допомагати у тренуванні підрозділів Збройних Сил України за стандартами підготовки армій держав НАТО. Ця військово-тренувальна місія відома, як «Об’єднана багатонаціональна група з підготовки — Україна» (JMTG-U). Діяльність її започатковано у 2015 році. Метою є — сприяння внутрішньому оборонному потенціалу України та тренуванню ротаційних підрозділів в Україні. Крім того, американські військовослужбовці продовжуватимуть навчання українських військових інструкторів, які у найближчому майбутньому мають повністю опанувати функції навчання особового складу на рівні батальйону.

«Більшість військовослужбовців, які відряджені в Україну, є лідерами, мають багаторічний досвід та спроможні надати гідне навчання. Я сподіваюсь, що це стане чудовою можливістю для обміну досвідом», — сказав командир 1-го батальйону 502-го піхотного полку 101-ї повітрянодесантної дивізії армії США та командир оперативної групи «Карантан» підполковник Роберт Трейсі.