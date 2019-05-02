У 2020 році сесія Парламентської асамблеї НАТО вперше відбудеться у Києві



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Сесія Парламентської асамблеї НАТО у Норвегії, жовтень 2015 року Фото: Flickr

Спікер Ради підписав постанову про проведення сесії Альянсу в столиці України

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову «Про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору».

Про це спікер написав у Twitter.

«Підписав постанову Верховної Ради «Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору», тож 22-25 травня 2020 року у Києві відбудеться Парламентська асамблея», - повідомив Андрій Парубій.

Як відомо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила постанову «Про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору», яка передбачає утворення Організаційного комітету з підготовки проведення сесії.

У квітні 2017 року Парламентська асамблея Північноатлантичного договору підтримала ініціативу Верховної Ради щодо проведення в Україні весняної сесії Асамблеї, яка має відбутися у Києві 22-25 травня 2020 року.

Уперше в історії ця сесія буде відбуватися в Києві.

Україна активізувала співпрацю з НАТО у 2014 році на тлі анексії Криму Росією та початку російської агресії на Донбасі. Наприкінці 2014-го Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відмову України від політики позаблоковості. У червні 2017 року парламент підтримав закон, що закріплює намір України вступити в НАТО.

7 лютого 2019 року український парламент ухвалив закон про внесення до Конституції положення про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі й НАТО. Того самого дня Рада схвалила проект постанови, яким закликала НАТО надати Україні план дій щодо членства. Чинний глава держави Петро Порошенко підписав закон.