У Зеленського визнали: на повернення Донбасу знадобиться щонайменше п'ять років



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Радник з питань безпеки та оборони Володимира Зеленського - Іван Апаршин

Апаршин заявив, що не бачить сьогодні можливості повернути українські території військовим шляхом

Радник новообраного президента Володимира Зеленського з питань національної оборони і безпеки Іван Апаршин заявив, що повернення Донбасу під контроль України може зайняти п'ять років.

Про це Апаршин розповів в інтерв'ю «Апострофу».

«Щодо повернення Криму і Донбасу. Якщо на сьогодні Донбас - це перспектива на п'ять років, то територія Криму - це перспектива більш віддалена », - сказав він.

Водночас Апаршин заявив, що не бачить сьогодні можливості повернути українські території військовим шляхом.

«Я можу спланувати військову операцію. Я знаю людей, які здатні її провести. Ми можемо виконати будь-які розрахунки аж до калібрів. Але я б не радив нікому взагалі розглядати можливість повернення наших територій шляхом проведення військової операції. Втрати будуть величезними. На сьогодні це вже упущений шанс 2014 року », - додав він.

За словами Апаршина, в разі початку такої операції від України відвернутися міжнародні партнери, які зараз її підтримують.

«Але як же все-таки забезпечити повернення цих територій? Я ж розумію, що поїхати сьогодні в Москву і домовлятися безпосередньо з президентом Володимиром Путіним - це абсолютно програшна ситуація ... Я б зробив все для того, щоб все-таки Сполучені Штати були залучені в цей процес. Це позиція потужного гравця, до якого прислухаються. Мені дуже близька позиція Великої Британії. Я б все ж почав переговори щодо миротворчих сил, з приводу їх виходу на кордон між Україною і Росією», - зазначив він.