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    У Зеленського визнали: на повернення Донбасу знадобиться щонайменше п'ять років

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    <span>Радник з питань безпеки та оборони Володимира Зеленського - Іван Апаршин</span> - У Зеленського визнали: на повернення Донбасу знадобиться щонайменше п'ять років
    Радник з питань безпеки та оборони Володимира Зеленського - Іван Апаршин

    Апаршин заявив, що не бачить сьогодні можливості повернути українські території військовим шляхом

    Радник новообраного президента Володимира Зеленського з питань національної оборони і безпеки Іван Апаршин заявив, що повернення Донбасу під контроль України може зайняти п'ять років.

    Про це Апаршин розповів в інтерв'ю «Апострофу».

    «Щодо повернення Криму і Донбасу. Якщо на сьогодні Донбас - це перспектива на п'ять років, то територія Криму - це перспектива більш віддалена », - сказав він.

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    Водночас Апаршин заявив, що не бачить сьогодні можливості повернути українські території військовим шляхом.

    «Я можу спланувати військову операцію. Я знаю людей, які здатні її провести. Ми можемо виконати будь-які розрахунки аж до калібрів. Але я б не радив нікому взагалі розглядати можливість повернення наших територій шляхом проведення військової операції. Втрати будуть величезними. На сьогодні це вже упущений шанс 2014 року », - додав він.

    За словами Апаршина, в разі початку такої операції від України відвернутися міжнародні партнери, які зараз її підтримують.

     «Але як же все-таки забезпечити повернення цих територій? Я ж розумію, що поїхати сьогодні в Москву і домовлятися безпосередньо з президентом Володимиром Путіним - це абсолютно програшна ситуація ... Я б зробив все для того, щоб все-таки Сполучені Штати були залучені в цей процес. Це позиція потужного гравця, до якого прислухаються. Мені дуже близька позиція Великої Британії. Я б все ж почав переговори щодо миротворчих сил, з приводу їх виходу на кордон між Україною і Росією», - зазначив він.
    Раніше радник Зеленського оприлюднив «військову доктрину» наступного президента

    «Ми забезпечимо об’єднане керівництво силами оборони відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами - членами НАТО. У найкоротші строки вирішимо проблему переведення системи органів військового  управління на J-, G-, S- структури», - йдеться у доктрині.

    Також у Зеленського збираються посаду начальника Генерального штабу відокремити від посади головнокомандувача Збройних сил. «Плануванням оборони та стратегічним застосуванням Збройних сил займатиметься Генеральний штаб, формуванням та підготовкою військ і сил - командування видів Збройних сил та окремих родів військ, застосуванням військ та сил - об’єднаний оперативний штаб», - повідомляється у документі.

    У Зеленського планують протистояти Росії завдяки добровільній та мотивованій армії.

     

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