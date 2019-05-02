У Зеленського визнали: на повернення Донбасу знадобиться щонайменше п'ять років
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Апаршин заявив, що не бачить сьогодні можливості повернути українські території військовим шляхом
Радник новообраного президента Володимира Зеленського з питань національної оборони і безпеки Іван Апаршин заявив, що повернення Донбасу під контроль України може зайняти п'ять років.
Про це Апаршин розповів в інтерв'ю «Апострофу».
«Щодо повернення Криму і Донбасу. Якщо на сьогодні Донбас - це перспектива на п'ять років, то територія Криму - це перспектива більш віддалена », - сказав він.
Водночас Апаршин заявив, що не бачить сьогодні можливості повернути українські території військовим шляхом.
«Я можу спланувати військову операцію. Я знаю людей, які здатні її провести. Ми можемо виконати будь-які розрахунки аж до калібрів. Але я б не радив нікому взагалі розглядати можливість повернення наших територій шляхом проведення військової операції. Втрати будуть величезними. На сьогодні це вже упущений шанс 2014 року », - додав він.
За словами Апаршина, в разі початку такої операції від України відвернутися міжнародні партнери, які зараз її підтримують.
«Ми забезпечимо об’єднане керівництво силами оборони відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами - членами НАТО. У найкоротші строки вирішимо проблему переведення системи органів військового управління на J-, G-, S- структури», - йдеться у доктрині.
Також у Зеленського збираються посаду начальника Генерального штабу відокремити від посади головнокомандувача Збройних сил. «Плануванням оборони та стратегічним застосуванням Збройних сил займатиметься Генеральний штаб, формуванням та підготовкою військ і сил - командування видів Збройних сил та окремих родів військ, застосуванням військ та сил - об’єднаний оперативний штаб», - повідомляється у документі.
У Зеленського планують протистояти Росії завдяки добровільній та мотивованій армії.