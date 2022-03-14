Ворога знищили. Українські захисники показали відео успішної атаки

Триває 19 доба відкритої війни Росії проти України

На гостомельському напрямку Київщини тривають інтенсивні бої. Активні бойові дії тут йдуть удень і вночі. Обстріли окупантами мирної інфраструктури не зупиняються ні на хвилину.

В селі Мощун Бучанського району наші захисники успішно знищують ворожі підрозділи та вже витіснили противника за межі населеного пункту.

І от, виклали відео, де показано, як наші захисники знищують ворожу техніку та живі сили противника.

Нагадаємо, у Київській області неподалік Гостомеля окупанти хотіли влаштувати понтонну переправу. Однак, завдяки українським військовим їхня бронетехніка так нікуди не доїхала.

Наші військові опублікували фото «обвугленої» ворожої техніки.