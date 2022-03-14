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    Ворога знищили. Українські захисники показали відео успішної атаки

    Окупантам не дали жодного шансу - Ворога знищили. Українські захисники показали відео успішної атаки
    Окупантам не дали жодного шансу
    скріншот з відео

    Триває 19 доба відкритої війни Росії проти України

    На гостомельському напрямку Київщини тривають інтенсивні бої. Активні бойові дії тут йдуть удень і вночі. Обстріли окупантами мирної інфраструктури не зупиняються ні на хвилину.

    В селі Мощун Бучанського району наші захисники успішно знищують ворожі підрозділи та вже витіснили противника за межі населеного пункту.

    І от, виклали відео, де показано, як наші захисники знищують ворожу техніку та живі сили противника.

    Нагадаємо, у Київській області неподалік Гостомеля окупанти хотіли влаштувати понтонну переправу. Однак, завдяки українським військовим їхня бронетехніка так нікуди не доїхала.

    Наші військові опублікували фото «обвугленої» ворожої техніки.

    Теги: окупанти ЗСУ війна Київщина військові #stoprussia
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    Ворога знищили. Українські захисники показали відео успішної атаки