Україна посилить охорону дипустанов за кордоном

Посилення охорони дипустанов відбувається на фоні спроби нападу на посольство України в Афінах

Україна посилить охорону своїх дипломатичних установ за кордоном. Про це після спроби нападу на українське посольство в Афінах повідомила «Громадському» речниця МЗС Мар'яна Беца. «Ми розуміємо, що за 4 роки війни ситуація з безпекою наших дипустанов за кордоном вимагає перегляду умов охорони. Ми будемо посилювати захист для



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Посилення охорони дипустанов відбувається на фоні спроби нападу на посольство України в Афінах

Україна посилить охорону своїх дипломатичних установ за кордоном. Про це після спроби нападу на українське посольство в Афінах повідомила «Громадському» речниця МЗС Мар'яна Беца.

«Ми розуміємо, що за 4 роки війни ситуація з безпекою наших дипустанов за кордоном вимагає перегляду умов охорони. Ми будемо посилювати захист для забезпечення належних умов роботи співробітників посольств», — наголосила речниця.

Коментуючи спробу нападу на посольство України в Афінах, речниця МЗС додала, що нападники закидали подвір'я дипустанови коктейлями Молотова, які не загорілися. Пожежні служби та правоохоронці швидко прибули на місце події. Ніхто зі співробітників посольства не постраждав.

Вона також повідомила, що внаслідок підпалу приватні автомобілі співробітників посольства були суттєво пошкоджені та не підлягають ремонту.

Крім того, за її словами, нападники імовірно були радикалами під впливом Росії, адже інформація про напад спершу з’явилася не у грецьких ЗМІ, а на проросійських сайтах.

Зараз в українське посольство Афінах цілодобово охороняється грецькою стороною.

Нагадаємо, група невідомих намагалася атакувати в ніч на 20 січня посольство України в Афінах (Греція). У результаті дій невідомих ніхто не постраждав.