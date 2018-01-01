В Афінах радикали намагалися атакувати посольство України

Подробиці спроби атаки повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Група невідомих намагалася атакувати в ніч на 20 січня посольство України в Афінах (Греція). Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. «Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю», - написав він у Twitter. Глава національної дипломатії допустив, що це були



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівля посольства України в Афінах

Подробиці спроби атаки повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Група невідомих намагалася атакувати в ніч на 20 січня посольство України в Афінах (Греція). Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю», - написав він у Twitter. Глава національної дипломатії допустив, що це були «радикали під впливом Росії».

За словами міністра, у результаті дій невідомих ніхто не постраждав.

«З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону. Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах», - додав глава МЗС.

Читайте також «Балканські фокуси Росії. До чого має бути готова Україна».

Україна визнала Росію агресором. Чим відповість Путін?