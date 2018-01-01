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    Події в Україні

    В Афінах радикали намагалися атакувати посольство України

    Подробиці спроби атаки повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін
    Група невідомих намагалася атакувати в ніч на 20 січня посольство України в Афінах (Греція). Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. «Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю», - написав він у Twitter. Глава національної дипломатії допустив, що це були
    • Сьогодні, 13:27
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    Будівля посольства України в Афінах
    Будівля посольства України в Афінах

    Подробиці спроби атаки повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін

    Група невідомих намагалася атакувати в ніч на 20 січня посольство України в Афінах (Греція). Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

    «Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю», - написав він у Twitter. Глава національної дипломатії допустив, що це були «радикали під впливом Росії».

    За словами міністра, у результаті дій невідомих ніхто не постраждав.

    «З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону. Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах», - додав глава МЗС.

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    МЗС Павло Клімкін Греція посольство Україна
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