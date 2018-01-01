В Афінах радикали намагалися атакувати посольство України
- Сьогодні, 13:27
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Будівля посольства України в Афінах
Подробиці спроби атаки повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін
Група невідомих намагалася атакувати в ніч на 20 січня посольство України в Афінах (Греція). Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
«Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю», - написав він у Twitter. Глава національної дипломатії допустив, що це були «радикали під впливом Росії».
За словами міністра, у результаті дій невідомих ніхто не постраждав.
«З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону. Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах», - додав глава МЗС.
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