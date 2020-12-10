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    Україна поскаржилася ОБСЄ на російських бойовиків

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    Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували - Україна поскаржилася ОБСЄ на російських бойовиків
    Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували
    Фото: Пресцентр штабу ООС / Facebook

    Окупанти продовжують порушувати перемир'я на Донбасі

    Від початку 10 грудня проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів українські військовослужбовці не постраждали.

    Про це повідомляє командування Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

    Бойовики відкривали вогонь з різних систем неподалік Водяного, Авдіївки та Лебединського та двічі стріляли зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї у передмісті Мар’їнки. Ще один обстріл зі стрілецької зброї стався біля Старогнатівки.

    «Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було», - розповіли у штабі.

    Крім того, про порушення перемир'я бойовиками командування Об'єднаних сил повідомило ОБСЄ через українську сторону Спільного центру з контролю та координації.

     Читайте також: Путінські миротворці в Нагірному Карабасі: наслідки для Вірменії

     

    Теги: окупанти ОБСЄ Facebook
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