Україна потрапила до британського рейтингу країн високим ризиком терактів

У першу трійку найбільш небезпечних щодо загрози терактів у святкові дні увійшли Туреччина, Україна та Франція

Туреччина, Україна та Франція стали трьома країнами Європи, які Міністерство закордонних справ Великої Британії вважає країнами з високим ризиком здійснення терористичних атак, зокрема у передсвятковий та святковий періоди. Такий висновок робить британське видання The Sun, проаналізувавши останні застереження МЗС Великої Британії своїм



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Велика Британія попередила своїх громадян, які країни є найбільш небезпечними щодо загрози терактів у святкові дні

У першу трійку найбільш небезпечних щодо загрози терактів у святкові дні увійшли Туреччина, Україна та Франція

Туреччина, Україна та Франція стали трьома країнами Європи, які Міністерство закордонних справ Великої Британії вважає країнами з високим ризиком здійснення терористичних атак, зокрема у передсвятковий та святковий періоди.

Такий висновок робить британське видання The Sun, проаналізувавши останні застереження МЗС Великої Британії своїм туристам та Global Terrorism Index.

«Після Туреччини, України та Франції наступними серед «небезпечних» стали Велика Британія, ФРН, Бельгія і Греція», - пише видання.

Останніми трьома країнами у топ-10 найбільш небезпечних щодо загрози терактів у святкові дні стали Швеція, Ірландія та Італія.

Серед напрямків, які є популярними для зимового відпочинку, британські дипломати визначили найбільш небезпечними Австралію, Таїланд, Мальдіви та Філіппіни.

Загалом найбільш небезпечною країною у цьому рейтингу став Ірак, за ним - Афганістан, Нігерія, Сирія та Пакистан.

Джерело: Укрінформ