Україна повернула контроль над портом у В’єтнамі

До кінця грудня Україна повинна отримати $250 тис. дивідендів від порту «Лотос» у В'єтнамі

Україна повністю відновила державний контроль над портом у В’єтнамі. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр інфраструктури України Володимир Омелян. «Таким чином, у державній власності - 14 морських портів, замість 13, а після повернення Криму - буде 19!» - заявив він. Заступник міністра інфраструктури України



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Порт «Лотос» у В’єтнамі

До кінця грудня Україна повинна отримати $250 тис. дивідендів від порту «Лотос» у В'єтнамі

Україна повністю відновила державний контроль над портом у В’єтнамі. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

«Таким чином, у державній власності - 14 морських портів, замість 13, а після повернення Криму - буде 19!» - заявив він.

Заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань в колонці на ЦТСповідомив, що до кінця грудня Україна повинна отримати 250 тис. доларів дивідендів від порту «Лотос» у В'єтнамі, 38% якого належать державному підприємству «Чорноморське морське пароплавство» (Бласко).

«Нагадаю, що 37,93% порту належить Державному підприємству «Чорноморське морське пароплавство» (Бласко). Тепер починаємо аудит діяльності за період 2012 - 2017 рр. Сума дивідендів на рахунках у В'єтнамі до сплати в Україні становить 250 000 доларів США. Насправді ситуація була досить складною - ЧМП Бласко розкрадали роками - і з найбільшою у світі судноплавної компанії Україна отримала банкрута. Але команда Мінінфраструктури переламала ситуацію - до кінця місяця повинні надійти 250 000 доларів США дивідендів. Ми починаємо аудит і, я думаю, доходи зростуть», - повідомив заступник міністра.

Він також поінформував, що МІУ розглядає два варіанти подальшої долі українського портового активу в Азії - його або продадуть, або туди відправлять менеджерів для подальшого спільного управління ним. Визначитися необхідно до 2020 року.

Крім того, за словами Довганя, поруч з «Лотосом» є 2 га, де можна будувати новий порт. Ми вже отримали цікаві інвестиційні пропозиції щодо будівництва нового порту і диверсифікації вантажопотоку. Однак, є і ризики - поруч з портом будується житловий комплекс, тому існує ймовірність викупу цієї земельної ділянки девелопером. Тому треба до 2020 року визначатися, ми все ж продаємо порт чи далі інвестуємо в нього. Рішення за органом управління ЧМП Бласко - Міністерством інфраструктури», - зазначив заступник міністра.