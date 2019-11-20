Україна представила у Дубаї апарат для дослідження Місяця



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Апарат лендер-хоппер створений для дослідження поверхні Місяця та доставки туди корисного вантажу вагою до 150 кілограмів

Конструкторське бюро «Південне» представило на авіасалоні Dubai Airshow 2019 концептуальний проект місячного лендера для наукових космічних місій.

Про це повідомляється на сайті підприємства.

Апарат лендер-хоппер створений для дослідження поверхні Місяця та доставки туди корисного вантажу вагою до 150 кілограмів.

«Після приземлення на поверхню Місяця він здатен на три стрибки на відстань до 20 км, переносячи з собою наукове обладнання, а також виконувати у кожній точці приземлення наукові дослідження», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на авіасалоні в Дубаї КБ «Південне» представило модель цього апарату у масштабі 1:5.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Україні вперше за роки незалежності провели вогневі випробування ступеня ракети-носія.