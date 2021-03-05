Україна просуватиме свої IT-послуги за кордоном

Проєкт для експорту українського ІТ презентували в Міністерстві закордонних справ

Дипломатичні представництва України у 14 країнах допоможуть українським IT-компаніям налагодити контакти з потенційними замовниками

Міністерство закордонних справ та асоціація IT Ukraine запускають проєкт IT Export Boost, у рамках якого, за залучення українських посольств та консульств, просуватимуть ІТ-послуги українських компаній за кордоном. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що наразі йдеться про 14 країн: США, Велику Британію, Ізраїль, Японію, Сінгапур, Республіку Корея, Індію та ще 7 європейських країн (Швейцарію, Німеччину, Нідерланди, Швецію, Данію, Фінляндію, Норвегію).

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, дипломатичні представництва України в цих країнах допоможуть українським IT-компаніям налагодити контакти з потенційними замовниками як з державного, так і приватного сектору.

«У 2020 році багато секторів економіки постраждали внаслідок пандемії, але експорт ІТ-індустрії навпаки зріс на $853 млн, тобто понад 20%. Частка комп’ютерних послуг в загальному експорті країни досягла 8,3%, - нагадав Кулеба. Проєкт IT Export Boost має надати додатковий імпульс не лише експорту, але й залученню до України науково-дослідних центрів міжнародних компаній».

Представники асоціації, зі свого боку, будуть співпрацювати з українськими дипломатами щодо особливостей ІТ-індустрії:

«Україна послідовно закріплюється за кордоном у ролі постачальника не лише товарів, а і високотехнологічних послуг. Тому нашим дипломатам важливо розумітися на особливостях цього ринку задля ефективних переговорів із потенційними іноземними партнерами та замовниками послуг українських компаній», - зазначив Кулеба

Він також додав, що «щойно дозволятимуть карантинні обмеження», МЗС планує організувати низку торговельних місій українських ІТ-компаній до зазначених країн.