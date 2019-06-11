Україна проти Росії: суд у Гаазі може ухвалити рішення до кінця року
Завтра в слуханнях суду оголошено перерву
Постійна палата третейського суду в Гаазі може ухвалити рішення про юрисдикцію у справі за позовом щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці протягом 6 місяців.
Про це під час перерви сказала журналістам заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, агент України Олена Зеркаль.
«Дату і рішення трибуналу ми очікуємо протягом шести місяців. Це може бути швидко, може бути не дуже швидко, але до кінця року точно отримаємо», - сказала Зеркаль.
Вона також зазначила, що йдеться про юрисдикцію, тобто право суду розглядати справу по суті.
«Сподіваюся, що ми сьогодні переконаємо остаточно суд у тому, що в них є юрисдикція і що ми перейдемо до розгляду справи по суті», - наголосила представник України.
За її словами, на контраргументи України представники РФ сьогодні реагують мовчки, поки що. Слово вони матимуть вже 13 червня. Завтра у слуханнях оголошено перерву.
«В четвер уранці ми почуємо протягом трьох годин їхні (російської сторони - ред.) заперечення на нашу позицію. У п’ятницю в другій половині дня ми закінчимо цей тиждень представленням української позиції, і будемо чекати після цього вже на позицію суду щодо вирішення справи по юрисдикції. Ми насправді дуже позитивно ставимося до того, що росіяни беруть участь у цьому процесі. І сподіваємося, що відповідно до Конвенції вони будуть поважати рішення трибуналу, так само як ми сподіваємося, що вони виконають рішення по наших моряках», - заявила Зеркаль.
Вона також нагадала, що цей трибунал сформований двома сторонами. У грудні 2016 року вдалося досягти згоди з РФ щодо складу арбітрів. За її словами, влітку 2016 року була консультація в Мінську з представниками РФ.
«Ми надали своє бачення щодо порушень. Вони сказали, що не вважають, що це порушення, оскільки Крим - це їхня територія, тому вони не вважають, що будь-які їхні дії в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці є порушенням. Оскільки вони заявили цю позицію, в нас не було жодних підстав для продовження цих консультацій, - сказала Зеркаль.
Сьогоднішні слухання триватимуть до 17:30 за місцевим часом. Нині виступає Україна, у понеділок свою позицію озвучила РФ. Завтра в слуханнях оголошено перерву. Другий раунд починається 13 червня, виступатиме Росія. Наступного дня, 14 червня, свою позицію висловить Україна.
Джерело: Укрінформ