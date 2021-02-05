Карантин триватиме до Великодня. Степанов озвучив плани уряду

Цьогоріч Великдень припадає на 2 травня

В Україні карантинні обмеження уряд планує продовжити до 30 квітня, але виходячи з наявної ситуації, Кабмін хоче «полегшити умови обмежень». Про це повідомив міністр охорони здоров`я Максим Степанов на пресконференції, передає кореспондент «Главкома».

Зазначимо, що фактично карантин триватиме до Великодня, який цього року припадає на 2 травня.

За його даними, жорсткі карантинні обмеження можуть бути введені на території будь-якого регіону в разі, якщо, до прикладу, в лікарнях буде заповнено 65% ліжок з «киснем». Або темпи зростання захворюваності за останні 7 днів перевищать 50%.

Якщо одночасно два критерії перевищують встановлені норми, то на території області вводяться жорсткі карантинні обмеження. Але при цьому громадський транспорт не буде закриватися.

«Головна мета – щоб не було колапсу в медичній системі», - повідомив міністр.

За його даними, зараз під ковідних хворих обладнано понад 66 тисяч ліжок з киснем.

«На сьогодні у нас немає жодної області, де могли б бути введені жорсткі карантинні обмеження», - зазначив Степанов.

До слова, торік українці також святкували Великдень в умовах карантину. Тоді Помісна церква ухвалила правила богослужінь.

Відзначимо також, що сьогодні Степанов пообіцяв, що в Україні перший етап вакцинації від Covid-19 розпочнеться вже в середині лютого.

Між іншим, незабаром фахівці ВООЗ проведуть для українських медиків курси з ковід-вакцинації. Семінари триватимуть з 5 по 11 лютого і в них візьмуть участь лише 60 осіб. Під час навчання учасникам розкажуть докладно про особливості вакцин від коронавірусу.

4 лютого генеральний директор фармкомпанії Pfizer Ukraine Зоряна Цілик у ході заходу Європейської бізнес асоціації «Глобальний огляд економіки України» заявила, що компанія вживає всіх необхідних заходів, щоб вакцина з'явилася в Україні. Крім того, як з'ясувалося, Pfizer не потребує спеціальних умов зберігання чи транспортування незважаючи на те, що зберігається при температурі нижче -70. Крім того, у компанії наголосили, що Україні необхідно було швидше замовляти вакцину.

Також стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я може оголосити про новий контракт на поставку вакцини від Covid-19 в Україну.

Зазначимо, Національний план вакцинування українців, затверджений напередодні МОЗ, можуть змінити заради того, аби президент Володимир Зеленський одним з перших отримав щеплення від коронавірусу.

Варто зауважити, що президент Зеленський вже перехворів коронавірусом, як і глава МОЗ Степанов. У ВООЗ рекомендують не вакциновувати людей, які вже перенесли ковід.

Раніше Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу.