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    У світі

    Північна Македонія розпочала підготовку до переговорів про членство в ЄС

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    <p>Прапори Північної Македонії та Євросоюзу</p> - Північна Македонія розпочала підготовку до переговорів про членство в ЄС

    Прапори Північної Македонії та Євросоюзу

    Уряд Північної Македонії створив Державну делегацію та комітет з переговорів щодо вступу в ЄС

    Уряд Республіки Північна Македонія створює робочі групи для розробки та затвердження Національної програми щодо переговорів про вступ країни в Євросоюз.

    Про це поінформували в пресслужбі уряду Північної Македонії.

    «У пакет документів з підготовки Національної програми переговорів про членство в Євросоюзі було включено і рішення про створення Державної делегації та Комітету з переговорів щодо вступу Республіки Північна Македонія в ЄС», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається також, що на засіданні уряду було прийнято рішення про створення секретаріату переговорної структури, а також головного офісу технічного парламентера.

    Нагадаємо, у червні Європейський Союз переніс на жовтень початок переговорів про вступ до своїх лав із Північною Македонією та Албанією.

    Як повідомлялося, питання про початок переговорів з Албанією і Північною Македонією мало увійти до порядку денного саміту ЄС 20-21 червня. Торік це питання відклали до усунення зауважень щодо процесу реформ в обох країнах. Єврокомісія в травні рекомендувала розпочати переговори, враховуючи, що Північна Македонія та Албанія виконали всі вимоги для цього.

    Після початку переговорів процес триватиме кілька років, і навіть тоді членство не буде гарантованим.

    Раніше президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що не всі члени ЄС готові розпочати переговори про вступ з Північною Македонією та Албанією – Франція і Нідерланди очолюють в ЄС опозицію щодо розширення блоку.

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