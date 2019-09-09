Авіакомпанія МАУ змінила свого очільника



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З 18 вересня МАУ очолить Євген Дихне

Юрій Мірошников, який керував МАУ протягом 15 років, залишає посаду президента авіакомпанії

В топ-менеджменті авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» відбулися зміни. Юрій Мірошников, який працював в МАУ з 1993 року та керував нею протягом 15 років, залишає посаду президента авіакомпанії 12 вересня.

Про це 9 вересня повідомляє пресслужба авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України».

Зазначається, що Мірошніков йде з посади у зв’язку із закінченням терміну дії контракту.

З 18 вересня МАУ очолить Євген Дихне. Він має репутацію кризового менеджера і досвід управління підприємствами інфраструктури: ДАП «Львівські авіалінії», АТ «Укрзалізниця». До приходу в авіакомпанію МАУ з 2014 року виконував обов’язки генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»», а у 2017-му був призначений першим заступником генерального директора підприємства.

«Ключовим завданням авіакомпанії МАУ під керівництвом нового президента є повернення в зону прибутковості при стійкому збалансованому розвитку мережевої моделі бізнесу», - зазначили у пресслужбі.

Повідомляється, що згідно з рішенням загальних зборів акціонерів, Юрій Мірошников обраний членом Наглядової ради МАУ і приступить до виконання нових обов’язків 13 вересня.

«Все моє професійне життя пов’язане з авіацією і МАУ. Я впевнений, що своїми знаннями та досвідом матиму змогу створювати додаткову цінність бізнесу авіакомпанії вже на іншому рівні, підтримуючи управлінську команду в формуванні довгострокової стратегії розвитку та прийнятті складних менеджерських рішень», - сказав Мірошников.