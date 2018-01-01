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    Україна уклала угоду на трансляцію Олімпійських ігор

    Перебіг змагань транслюватиметься в форматі SD і HD-сімулкаст на сайті телеканалу UA:Перший
    Медіакомпанія Discovery Communications та ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» уклали угоду щодо трансляції зимової Олімпіади-2018 та літньої Олімпіади-2020. Про це йдеться у заяві мовника. «ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України" уклала субліцензійний договір з купівлі прав на трансляцію в
    • Сьогодні, 09:47
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    Перебіг змагань транслюватиметься в форматі SD і HD-сімулкаст на сайті телеканалу UA:Перший

    Медіакомпанія Discovery Communications та ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» уклали угоду щодо трансляції зимової Олімпіади-2018 та літньої Олімпіади-2020. Про це йдеться у заяві мовника.

    «ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України" уклала субліцензійний договір з купівлі прав на трансляцію в Україні Зимових Олімпійських ігор-2018 і Літніх Олімпійських ігор-2020 з провідною глобальною медіакомпанією Discovery Communications, в портфоліо якої входять телеканали Eurosport», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, це дозволить суспільному мовнику показувати трансляції Олімпіади майже на всій території України. Перебіг змагань транслюватиметься в форматі SD і HD-сімулкаст на сайті телеканалу UA:Перший.

    Вказано, що телеканал покаже найважливіші зустрічі й фінальні етапи головних змагань з різних видів спорту, загальна тривалість яких складатиме не менше 100 годин. Особлива увага приділятиметься найбільш популярним в Україні видам спорту і виступам спортсменів національної олімпійської збірної. Крім того, спостерігати за подіями Олімпіади глядачі зможуть в ефірі спортивних телеканалів Eurosport 1 та Eurosport 2.

    Джерело: УНН

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