Україна уклала угоду на трансляцію Олімпійських ігор

Перебіг змагань транслюватиметься в форматі SD і HD-сімулкаст на сайті телеканалу UA:Перший

Медіакомпанія Discovery Communications та ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» уклали угоду щодо трансляції зимової Олімпіади-2018 та літньої Олімпіади-2020. Про це йдеться у заяві мовника. «ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України" уклала субліцензійний договір з купівлі прав на трансляцію в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перебіг змагань транслюватиметься в форматі SD і HD-сімулкаст на сайті телеканалу UA:Перший

Медіакомпанія Discovery Communications та ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» уклали угоду щодо трансляції зимової Олімпіади-2018 та літньої Олімпіади-2020. Про це йдеться у заяві мовника.

«ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України" уклала субліцензійний договір з купівлі прав на трансляцію в Україні Зимових Олімпійських ігор-2018 і Літніх Олімпійських ігор-2020 з провідною глобальною медіакомпанією Discovery Communications, в портфоліо якої входять телеканали Eurosport», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це дозволить суспільному мовнику показувати трансляції Олімпіади майже на всій території України. Перебіг змагань транслюватиметься в форматі SD і HD-сімулкаст на сайті телеканалу UA:Перший.

Вказано, що телеканал покаже найважливіші зустрічі й фінальні етапи головних змагань з різних видів спорту, загальна тривалість яких складатиме не менше 100 годин. Особлива увага приділятиметься найбільш популярним в Україні видам спорту і виступам спортсменів національної олімпійської збірної. Крім того, спостерігати за подіями Олімпіади глядачі зможуть в ефірі спортивних телеканалів Eurosport 1 та Eurosport 2.

Джерело: УНН