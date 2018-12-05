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    Україна увійшла в Комісію ООН із соціального розвитку

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    Україна увійшла в Комісію ООН із соціального розвитку

    58-а сесія Комісії з соціального розвитку відбудеться у лютому 2019 року

    У середу, 5 грудня, Україна стала однією з держав, обраних до складу Комісії ООН з соціального розвитку на 2019-2023 роки.

    «Участь у глобальному діалозі із соціального розвитку сприятиме реалізації Україною Порядку денного ООН у сфері сталого розвитку до 2030 року», - пояснив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

    Дипломат додав, що участь України у Комісії дасть змогу і запозичити світовий досвід для соціального захисту українців.

    «Вивчення та використання міжнародного досвіду та найкращих практик у цій сфері також сприятиме комплексному соціальному захисту населення України», - пояснив він.

    58-а сесія Комісії з соціального розвитку відбудеться у лютому 2019 року. Серед тем дискусій: «Врахування нерівності та викликів для соціальної інтеграції за допомогою фіскальної політики, заробітної плати та політики соціального захисту», «Розширення можливостей людей, що постраждали від природних та техногенних катастроф, з метою зменшення нерівності: вирішення різноманітного впливу на людей з інвалідністю, людей похилого віку і молодь».

    Комісія соціального розвитку є органом Економічної і соціальної ради ООН. Вона складається з 46 держав-членів ООН, які обираються на основі ротації.

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