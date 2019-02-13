Україна в Мінську запропонувала РФ кілька форматів обміну полоненими



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Геращенко

Росія відкидає всі формати обміну полоненими

Україна в Мінську 13 лютого на засіданні тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі запропонувала Росії кілька форматів обміну утримуваними особами.

Про це в Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі контактної групи Ірина Геращенко.

«Ще раз передали РФ пропозицію забрати 25 своїх громадян і запропонували різні формати звільнення: широкий, 25 на 25 (росіян – на політв’язнів Кремля), і 19 на 72, запропонували кілька інших форматів. Якщо РФ не готова забрати всіх своїх, запропонували кілька вузьких форматів, аби розблокувати процес, почати з визволення тих, хто потребує лікування», – написала вона.

Геращенко додала, що українська сторона готова передати трьох росіян зі списку 25-ти російському консулу в обмін на українських військовослужбовців Богдана Пантюшенка, Олександра Коринькова і Сергія Глондаря, яких утримують бойовики в окупованому Донецьку чотири роки.

Вона також підкреслила, що Україна знову зажадала від РФ відпустити захоплених в листопаді 2018 року українських моряків без всяких умов.

«Представник РФ Борис Гризлов неодноразово намагався перебивати українську сторону, що, мовляв, Мінськ – це не той майданчик, де повинні обговорювати долю військовополонених. Військовополонені підпадають під п. 6 Мінських угод – негайне звільнення всіх незаконно утримуваних країною-агресором в зв’язку з конфліктом», – написала Геращенко.