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    Україна вдруге отримає €200 млн на оновлення громадського транспорту

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    У Верховній Раді 18 листопада зареєстровано проєкт закону про ратифікацію фінансової угоди &laquo;Міський громадський транспорт України ІІ&raquo;. - Україна вдруге отримає €200 млн на оновлення громадського транспорту
    У Верховній Раді 18 листопада зареєстровано проєкт закону про ратифікацію фінансової угоди «Міський громадський транспорт України ІІ».
    фото з відкритих джерел

    Кошти спрямують на придбання нових автобусів, тролейбусів, трамваїв та вагонів метро

    Україна отримає €200 млн кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій у межах реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ». Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

    «Ми бачимо підвищений інтерес місцевих громад до участі у таких проєктах і пропонуємо їм подальше розширення інструментарію для розвитку міської мобільності. Вкладаючи гроші в розвиток громадського транспорту та його інфраструктури, ми стимулюємо економічний розвиток нашої країни, створюючи нові робочі місця на машинобудівних підприємствах, а також забезпечуємо розвиток екологічно чистого вітчизняного громадського транспорту. Це є гарна можливість для міської влади підвищити якість життя для громадян», - зазначив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

    Наразі в Україні реалізуються проєкти із розвитку міського громадського транспорту, які фінансуються за рахунок кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій. За час реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту «Міський громадський транспорт України І» було укладено контракти на постачання понад 90 одиниць сучасних тролейбусів та близько 42 одиниць сучасних трамвайних вагонів для міст учасників проєкту.

    У Верховній Раді 18 листопада 2021 року було зареєстровано проєкт закону про ратифікацію Фінансової угоди «Міський громадський транспорт України ІІ».

    У межах даної угоди передбачено надання Україні позики у розмірі €200 млн. Дані кошти буде спрямовано на придбання нових автобусів, тролейбусів, трамваїв та вагонів метро. Окрім того, у межах реалізації проєкту передбачається будівництво та модернізація трамвайних і тролейбусних ліній та інші роботи у містах Черкаси, Біла Церква, Кам’янське, Дніпро, Львів, Кременчук та Запоріжжя.

    Кошти для закупівлі рухомого складу міського громадського транспорту буде розподілено серед міст України, які стали учасниками даного проєкту, а саме: Сєвєродонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам’янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса, Чернівці та інші.

    «Прийняття закону про ратифікацію даної фінансової угоди є досить важливим кроком, що надасть Україні правові підстави для подальшої реалізації проєкту. Якщо закон буде прийнято до кінця 2021 року, то з наступного року ми очікуємо на підписання перших контрактів на поставку нового екологічно безпечного громадського транспорту для міст України», – сказав Олександр Кава.

    Нагадаємо, в межах проєкту «Міський громадський транспорт в Україні І» розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року схвалено залучення позики від Європейського інвестиційного банку в обсязі €200 млн. До проєкту були долучені 11 міст України: Київ, Харків, Луцьк, Одеса, Львів, Запоріжжя, Суми, Івано-Франківськ, Миколаїв, Тернопіль, Чернігів.

    Теги: кредит громадський транспорт метро Львів Вінниця
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    Україна вдруге отримає €200 млн на оновлення громадського транспорту