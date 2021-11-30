Україна вдруге отримає €200 млн на оновлення громадського транспорту

Кошти спрямують на придбання нових автобусів, тролейбусів, трамваїв та вагонів метро

Україна отримає €200 млн кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій у межах реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ». Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Ми бачимо підвищений інтерес місцевих громад до участі у таких проєктах і пропонуємо їм подальше розширення інструментарію для розвитку міської мобільності. Вкладаючи гроші в розвиток громадського транспорту та його інфраструктури, ми стимулюємо економічний розвиток нашої країни, створюючи нові робочі місця на машинобудівних підприємствах, а також забезпечуємо розвиток екологічно чистого вітчизняного громадського транспорту. Це є гарна можливість для міської влади підвищити якість життя для громадян», - зазначив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Наразі в Україні реалізуються проєкти із розвитку міського громадського транспорту, які фінансуються за рахунок кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій. За час реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту «Міський громадський транспорт України І» було укладено контракти на постачання понад 90 одиниць сучасних тролейбусів та близько 42 одиниць сучасних трамвайних вагонів для міст учасників проєкту.

У Верховній Раді 18 листопада 2021 року було зареєстровано проєкт закону про ратифікацію Фінансової угоди «Міський громадський транспорт України ІІ».

У межах даної угоди передбачено надання Україні позики у розмірі €200 млн. Дані кошти буде спрямовано на придбання нових автобусів, тролейбусів, трамваїв та вагонів метро. Окрім того, у межах реалізації проєкту передбачається будівництво та модернізація трамвайних і тролейбусних ліній та інші роботи у містах Черкаси, Біла Церква, Кам’янське, Дніпро, Львів, Кременчук та Запоріжжя.

Кошти для закупівлі рухомого складу міського громадського транспорту буде розподілено серед міст України, які стали учасниками даного проєкту, а саме: Сєвєродонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам’янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса, Чернівці та інші.

«Прийняття закону про ратифікацію даної фінансової угоди є досить важливим кроком, що надасть Україні правові підстави для подальшої реалізації проєкту. Якщо закон буде прийнято до кінця 2021 року, то з наступного року ми очікуємо на підписання перших контрактів на поставку нового екологічно безпечного громадського транспорту для міст України», – сказав Олександр Кава.

Нагадаємо, в межах проєкту «Міський громадський транспорт в Україні І» розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року схвалено залучення позики від Європейського інвестиційного банку в обсязі €200 млн. До проєкту були долучені 11 міст України: Київ, Харків, Луцьк, Одеса, Львів, Запоріжжя, Суми, Івано-Франківськ, Миколаїв, Тернопіль, Чернігів.