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    Новини

    У вінницьких трамваях почали встановлювати додаткові сидіння

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    У вінницьких трамваях почали встановлювати додаткові сидіння

    Нововведення в громадському транспорті міста

    Із 31 серпня у КП «Вінницька транспортна компанія» почали «вдосконалювати» трамваї.

    У зв’язку з карантинними обмеженнями кількості пасажирів, яких дозволено брати до салону, вирішено збільшити кількість посадкових місць.

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    У вінницьких трамваях почали встановлювати додаткові сидіння
    У вінницьких трамваях почали встановлювати додаткові сидіння
    У вінницьких трамваях почали встановлювати додаткові сидіння

    Наразі перші трамваї з додатковими сидіннями вже курсують Вінницею.

    Зазначимо, водії «беруть» до салонів лише стільки пасажирів, скільки є сидячих місць.  

    Джерело: naparise.com

    громадський транспорт Вінниця
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