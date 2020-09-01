У вінницьких трамваях почали встановлювати додаткові сидіння
Нововведення в громадському транспорті міста
Із 31 серпня у КП «Вінницька транспортна компанія» почали «вдосконалювати» трамваї.
У зв’язку з карантинними обмеженнями кількості пасажирів, яких дозволено брати до салону, вирішено збільшити кількість посадкових місць.
Наразі перші трамваї з додатковими сидіннями вже курсують Вінницею.
Зазначимо, водії «беруть» до салонів лише стільки пасажирів, скільки є сидячих місць.
Джерело: naparise.com