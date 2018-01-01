Україна веде переговори з міжнародними компаніями щодо управління ГТС

Основним критерієм відбору партнера для спільної експлуатації ГТС є її максимальне завантаження

Уряд розпочав консультації із сімома міжнародними компаніями, зацікавленими у спільному управлінні газотранспортною системою України в рамках консорціуму. Про це повідомила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталя Бойко на своїй сторінці у Facebook. «Під головуванням Володимира Кістіона сьогодні розпочалися



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Основним критерієм відбору партнера для спільної експлуатації ГТС є її максимальне завантаження

Уряд розпочав консультації із сімома міжнародними компаніями, зацікавленими у спільному управлінні газотранспортною системою України в рамках консорціуму.

Про це повідомила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталя Бойко на своїй сторінці у Facebook.

«Під головуванням Володимира Кістіона сьогодні розпочалися консультації із сімома міжнародними компаніями, які проявили інтерес у спільному управлінні ГТС України», - написала Бойко.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня 2017 року Кабінет міністрів офіційно розпочав процес відбору партнера для спільної експлуатації газотранспортної системи (ГТС).

Основним критерієм відбору партнера для спільної експлуатації ГТС є її максимальне завантаження.

Тоді ж Кабмін утворив робочу групу, яка займатиметься пошуком і відбором міжнародних партнерів для спільного управління українською ГТС. Головою робочої групи призначено віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона.

Наразі зацікавленість у спільному управлінні національною ГТС висловили компанії з Бельгії, Франції, Голландії, Польщі, Словаччини, Іспанії, Італії, Румунії, Греції та Німеччини.

Паралельно до 1 березня 2018 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості України чекає пропозиції від інших компаній, які з тих чи інших причин не встигли подати свої пропозиції до 1 лютого.

Нагадаємо, що нові енергетичні потоки Росії в обхід України є загрозою для вітчизняної ГТС.

Крім того експерт розповів, що Москва використовує будівництво газопроводівдля виведення грошей за кордон.