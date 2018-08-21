Україна входить до топ-10 у зовнішній політиці США, - Чалий



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Фото: Главком Надзвичайний та повноважний посол України в США Валерій Чалий

США надає Україні фінансову допомогу на оборону, яка щороку зростає

Україна останні роки посідає ключове місце у зовнішній політиці Сполучених Штатів та входить до першої десятки важливих для США країн. Одним з ключових чинників є війна в Україні.

Про повідомив надзвичайний та повноважний посол України в США Валерій Чалий під час прес-конференції щодо стратегічного партнерства України та США, передає корреспондент «Главкому».

«Ми кожен рік збільшуємо допомогу по лінії Пентагону. Цього року - 200 млн доларів, наступного -250 млн доларів», - зазначив посол.

«Зараз багато кажуть про те, що Україна ні з ким не зустрічається, увага з боку США зменшується, але це не так», - додав він.

За його словами, зараз іде мова про відродження роботи Комісії стратегічного партнерства. Мовляв, цей двосторонній механізм дозволить обговорювати також і Будапештський меморандум.