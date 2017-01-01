Україна відкриє у Франції три почесні консульства

Відкривати повноцінні консульства для України нині важко, головна причина – фінансова, тому почесні консульства – оптимальный варіант у нинішніх умовах

Україна має намір відкрити три почесні консульства на території Франції. Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний посол України у Франції Олег Шамшур в інтерв’ю Укрінформу. «Найближчим часом ми відкриємо нове почесне консульство у Бретані. Кандидатура почесного консула вже затверджена, лишилося офіційно відкрити



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Посол України у Франції Олег Шамшур

Відкривати повноцінні консульства для України нині важко, головна причина – фінансова, тому почесні консульства – оптимальный варіант у нинішніх умовах

Україна має намір відкрити три почесні консульства на території Франції.

Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний посол України у Франції Олег Шамшур в інтерв’ю Укрінформу.

«Найближчим часом ми відкриємо нове почесне консульство у Бретані. Кандидатура почесного консула вже затверджена, лишилося офіційно відкрити консульство. Зараз ми ведемо роботу, щоб запрацювали нові почесні консули у Ліоні, потім – у Ліллі», - поінформував дипломат.

За його словами, відкривати повноцінні консульства для України нині важко, головна причина – фінансова, тому почесні консульства – оптимальный варіант у нинішніх умовах.

«Почесні консульства – це інститут, дуже важливий для нас, бо завдання почесних консулів – не лише допомагати нашим співвітчизникам, які потрапили у скрутну ситуацію, а й також бути певною мірою міні-послами України у регіонах. Тобто поширювати інформацію, розвивати ділові, культурні та інші зв’язки», - наголосив Шамшур.

Він також відзначив, що відкриття почесних консульств, пошук відповідної кандидатури – достатньо складний та тривалий процес, в якому враховується низка факторів, зокрема присутність української громади, наявність економічних інтересів, традиційні зв’язки, потенціал для співпраці.