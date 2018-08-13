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    Україна відкрила у Зімбабве візовий центр

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    Україна відкрила у Зімбабве візовий центр

    Візовий центр забезпечуватиме лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам

    У столиці Республіки Зімбабве місті Хараре 13 серпня розпочав роботу візовий центр України. 

    Про це повідомляє прес-служба МЗС.

    «13 серпня розпочав роботу візовий центр України в м.Хараре (Республіка Зімбабве), функціонування якого забезпечуватиметься компанією VF Worldwide Holding Ltd», - йдеться у повідомленні. 

    Візовий центр прийматиме та передаватиме на розгляд посольства України в ПАР клопотання про оформлення віз для в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, що проживають у Республіці Зімбабве.

    У прес-службі зауважили, що візовий центр забезпечуватиме лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а рішення про оформлення чи відмову в оформленні віз прийматимуться, як і раніше, консулом Посольства України в ПАР.


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