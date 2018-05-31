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    Україна відправила до Білорусі літак по дітей, які потрапили в ДТП

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    13 травня українська юнацька команда з футболу потрапила в ДТП у Білорусі - Україна відправила до Білорусі літак по дітей, які потрапили в ДТП
    13 травня українська юнацька команда з футболу потрапила в ДТП у Білорусі

    Уже через годину юних футболістів заберуть назад додому, пообіцяв Гройсман

    Україна направила в Білорусь літак за трьома дітьми з футбольної команди, які раніше в травні постраждали в результаті ДТП. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер, 31 травня.

    «Наш літак вилетів до Білорусі по юних українських футболістів, які потрапили в ДТП більше двох тижнів тому. Через годину трьох дітей заберуть додому», - написав Гройсман у своєму мікроблозі Twitter.

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    Нагадаємо, аварія сталася 13 травня близько 7:00 на 54-му км автодороги Р-98 «Кам'янець-Шерешово-Свислоч», поблизу с. Мартинюки Брестської області.

    У Державтоінспекції Брестської області повідомили, що водій мікроавтобусу, який перевозив дітей футбольної команди із Сум, за попередньою інформацією, відволікся від керування транспортним засобом та здійснив попутне зіткнення з навантажувачем «Амкодор 332 С-01». Відомо, що водій громадянин України, житель міста Суми.

    Внаслідок ДТП загинув 12-річний хлопець, який сидів на передньому пасажирському сидінні, ще шестеро дітей постраждали.

    Президент України Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати необхідну допомогу юним українським футболістам, які потрапили у ДТП в Білорусі.

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що авіація ДСНС України перебуває у готовності до вильоту у Білорусь для допомоги постраждалим у ДТП.

    У Білорусі порушили кримінальну справу проти водія мікроавтобусу, чоловіка затримали.

    Прокуратура Сумської області розпочала кримінальне провадження за фактом неналежної організації поїздки за кордон дітей, які потрапили в ДТП у Білорусі.

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