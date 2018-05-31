Україна відправила до Білорусі літак по дітей, які потрапили в ДТП

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13 травня українська юнацька команда з футболу потрапила в ДТП у Білорусі

Уже через годину юних футболістів заберуть назад додому, пообіцяв Гройсман

Україна направила в Білорусь літак за трьома дітьми з футбольної команди, які раніше в травні постраждали в результаті ДТП. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер, 31 травня.



«Наш літак вилетів до Білорусі по юних українських футболістів, які потрапили в ДТП більше двох тижнів тому. Через годину трьох дітей заберуть додому», - написав Гройсман у своєму мікроблозі Twitter.

Наш літак вилетів до Білорусі за юними українськими футболістами, які потрапили в ДТП більше двох тижнів тому. За годину 3 дітей заберуть додому. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 31 травня 2018 р.

Нагадаємо, аварія сталася 13 травня близько 7:00 на 54-му км автодороги Р-98 «Кам'янець-Шерешово-Свислоч», поблизу с. Мартинюки Брестської області.

У Державтоінспекції Брестської області повідомили, що водій мікроавтобусу, який перевозив дітей футбольної команди із Сум, за попередньою інформацією, відволікся від керування транспортним засобом та здійснив попутне зіткнення з навантажувачем «Амкодор 332 С-01». Відомо, що водій громадянин України, житель міста Суми.

Внаслідок ДТП загинув 12-річний хлопець, який сидів на передньому пасажирському сидінні, ще шестеро дітей постраждали.

Президент України Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати необхідну допомогу юним українським футболістам, які потрапили у ДТП в Білорусі.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що авіація ДСНС України перебуває у готовності до вильоту у Білорусь для допомоги постраждалим у ДТП.

У Білорусі порушили кримінальну справу проти водія мікроавтобусу, чоловіка затримали.

Прокуратура Сумської області розпочала кримінальне провадження за фактом неналежної організації поїздки за кордон дітей, які потрапили в ДТП у Білорусі.