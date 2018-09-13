Україна відправить близько 270 спецназівців в Азовське і Чорне море



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Збройні сили України посилили військову присутність на Азовському напрямку

Приблизно 270 спецназівців відправлять на службу до підрозділів на Азовському і Чорному морі, повідомив голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал під час своєї поїздки на Буковину.

Про це повідомляє прес-служба українського прикордонного відомства.

«Нарощуємо зусилля з морського спецназу, а це – приблизно 270 осіб, які нестимуть службу в підрозділах по акваторії Азовського і Чорного морів», – йдеться в повідомленні.

За словами Цигикала, зараз Держприкордонслужба України розвивається за двома напрямками. Перший – правоохоронний, другий – нарощування зусиль і збільшення резервів.

«Необхідно розуміти, що агресор, як то кажуть, не спить, нарощує свої зусилля, і ми повинні дати гідну відсіч у випадку якихось форс-мажорних обставин», – зазначив глава прикордонного відомства.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Сергій Попко повідомив, що Збройні сили України посилили військову присутність на Азовському напрямку. 6 вересня Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення посилити військово-морську присутність у Азовському морі.

У середині травня, після завершення будівництва автомобільної частини Керченського мосту, Росія, за повідомленнями, перемістила морські судна, включаючи військові кораблі Каспійської флотилії до Азовського моря. Москва при цьому посилалася на необхідність посилення безпеки навколо стратегічного об’єкта.

Відтоді Росія затримала понад 148 українських та іноземних торгових суден і допитувала членів екіпажів та інших людей, які перебували на таких суднах.