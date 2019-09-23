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    Україна витратила $1,3 млрд на імпорт газу від початку року

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    Україна витратила $1,3 млрд на імпорт газу від початку року

    Загалом до України імпортували 6,27 мільярда кубометрів газу

    За перші 7 місяців 2019 року Україна імпортувала газу на загальну суму 1,3 мільярда доларів.

    Про це йдеться у даних Державної служби статистики.

    Загалом до України імпортували 6,27 мільярда кубометрів газу. Середня ціна тисячі кубометрів газу склала 176,8 долара.

    Найбільше газу Україна закупила у компаній, зареєстрованих у Швейцарії (на 485,6 мільйона доларів) та Німеччині (на 413,53 мільйона доларів). Також серед лідерів імпортери з Угорщини, Чехії, Австрії та Польщі. З Росії імпорт газу за першу половину 2019 року не здійснювався.

    Раніше голова Оператору ГТС України Сергій Макогон заявив, що України побила рекорд з обсягів щодобового імпорту газу.

    «Імпорт газу до України досягнув 69,1 мільйона кубометрів (на добу — ред.). Це новий історичний максимум», — повідомив Макогон.

    Зазначимо, що імпорт газ Україна здійснює з Європи. За допомогою імпорту формується газовий запас, який зберігається у підземних сховищах газу.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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