Україна вийшла із ще однієї угоди СНД

Угода про захист прав споживачів на пострадянському просторі була украдена в 2000 році

Починаючи з неділі, 4 липня, Україна офіційно припиняє своє членство в угоді з захисту прав споживачів, укладеної в рамках СНД.

Відповідний закон був підписаний президентом України Володимиром Зеленським 15 червня, а 3 липня опублікований у Голосі України.

«Вийти з Угоди про основні напрями співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів, вчиненої 25 січня 2000 року в м. Москві та ратифікованої законом від 7 березня 2002 року», – йдеться у документі.

Україна вже вийшла з багатьох угод, укладених в СНД.

Зокрема у січні Кабмін схвалив законопроєкт про вихід з угоди про співробітництво у сфері правової охорони та захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони і захисту інтелектуальної власності. Зазначалося, що Україна вже тривалий час не бере участі в розробці проєктів міжнародних договорів у рамках СНД, не здійснює в рамках угоди обміну патентною, нормативно-методичною документацією у сфері охорони та захисту інтелектуальної власності, а українські представники не беруть участі в засіданнях Міждержавної ради.

У листопаді 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон про вихід із договору про проведення узгодженої монопольної політики, укладеного у рамках СНД. Оскільки договір містив механізми обміну інформацією, існував ризик отримання державою-агресором відомостей, які можуть бути використані для здійснення торговельно-економічного тиску на Україну.

Крім того у лютому Кабмін ухвалив рішення про вихід України з угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв'язку, укладеної в рамках СНД. За словами урядовців, з моменту підписання угода не була практично реалізована в Україні, натомість взаємовідносини України з іншими державами СНД у сфері телекомунікацій регулюються міжнародними договорами, укладеними в рамках Міжнародного союзу електрозв'язку та Всесвітнього поштового союзу.

Раніше в Росії заявили, що Україна може повернутися в СНД, сплативши борг понад $4,5 млн, бо наша країна не подавала офіційних повідомлень про вихід із Співдружності й галузевих рад.

Натомість заступник міністра закордонних справ Василь Боднар повідомив, що в України немає заборгованості перед СНД, тому інформація в російських ЗМІ є відвертою маніпуляцією. Дипломат поінформував, що з 2014 року Україна припинила сплату внесків до бюджету Співдружності та з того часу не підписувала щорічних рішень про Єдиний бюджет органів Співдружності, тобто, не брала на себе зобов’язань зі сплати цих внесків.