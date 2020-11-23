Україна вийшла з договору про спільну монопольну політику країн СНД

Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД і тоді ж перестала платити внески

Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД і тоді ж перестала платити внески

Договір містить механізми обміну інформацією

Президент Володимир Зеленський підписав закон про вихід із договору про проведення узгодженої монопольної політики, укладеного у рамках СНД.

Закон про вихід із цього договору Верховна Рада ухвалила 5 листопада 2020 року, повідомляє Офіс президента.

Згідно з документом, Україна виходить із договору про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаного на засіданні Ради глав урядів держав - учасниць СНД у Москві 25 січня 2000 року та ратифікованого Верховною Радою із застереженнями 16 січня 2003 року.

Договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання державами - членами СНД відомостей, які можуть бути використані для здійснення торговельно-економічного тиску на Україну.

«Вихід із договору захистить національні економічні інтереси України, усуваючи механізм, який зумовлює міждержавний обмін інформацією з економічних питань», - зазначили у Офісі президента.

На початку вересня повідомлялося, що Україна вийшла ще з низки угод СНД.

17 серпня Кабінет міністрів України припинив дію угоди з урядом Російської Федерації про взаємне заснування торгових представництв. Ця угода діяла між країнами з жовтня 1992 року.

Також на початку серпня українська влада заявила, що виходить з «прикордонної» угоди СНД.

У липні Кабмін схвалив вихід України з двох угод СНД. Як повідомлялося, Україна планує скоротити до мінімуму кількість договорів з Росією.