Україна вийшла з координаційних органів СНД



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В даний час Україна працює над припиненням своєї участі в інших договорах СНД

Україна завершила процес виходу з координаційних органів СНД і працює над припиненням своєї участі в договорах, укладених раніше в рамках Співдружності.

Про це у середу заявив журналістам посол України в Білорусі Ігор Кизим, повідомляє ТАСС.

«Ми припинили свою участь в координаційних органах СНД, які існують тут (в Мінську - ред.) ... Тому я думаю, що цей процес завершено. Ми подали відповідний документ, тому – все», - сказав посол.

За його словами, наразі Київ працює над деякими процедурними питаннями, «потихеньку виходить з договорів».

«Це процес тривалий. Що ж стосується координаційних інститутів, у нас немає представництва при цих органах, воно закрите», - уточнив посол.

Як відомо, Рада національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року підтримала пропозицію про припинення участі України в діяльності координаційних органів СНД. РНБО також доручив Міністерству закордонних справ України вжити в установленому порядку заходи щодо припинення дії окремих міждержавних угод.

19 травня 2018 року президент Петро Порошенко підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 2 травня 2018 року «Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності Незалежних Держав».

23 січня 2019 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про припинення для України дії трьох угод з економічного співробітництва, укладених в рамках СНД: Угоди про міждержавний обмін економічною інформацією, Угоди про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності та Угоди про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності. А 30 січня Україна вийшла з угоди, яка визначає загальні умови постачання товарів між державами-учасниками СНД.