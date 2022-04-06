Україна втратила три лівобережні ТЕЦ через війну

Російські війська цілеспрямовано знищують українську енергетичну інфраструктуру

Найскладнішою із українських ТЕЦ є ситуація з Луганською теплоелектроцентраллю. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Луганська ТЕЦ перебуває під контролем окупантів. Вона тимчасово втрачена для України.

Ще дві українські теплоелектроцентралі не працюють, бо їх оруйнували рашистські війська. Зокрема, Охтирська ТЕЦ після потрапляння двох авіабомб повністю знищена. «На жаль, загинули люди, оскільки було пряме попадання в машинний зал»,в – додав Галущенко.

Третьою ТЕЦ, яка зараз не може працювати, є Чернігівська, яку теж постійно обстрілювали російські війська.

Досі захопленими є Каховська ГЕС та Запорізька атомна електростанція.

Крім електрогенеруючих потужностей, Україна через війну втратила частину родовищ – як вугільних, так і газових. Зокрема, в Луганській області дві шахти – «Золота» та «Тошківська» – потрапили під сильні обстріли. Електрозабечення цих об’єктів було припинене, тому шахти зараз затоплюються, і повернути їх у робочий стан уже неможливо.

Міністр енергетики згадав й інші проблемні об’єкти вугільної промисловості: «Південнодонбаська» перша. Поки не працює шахта «Імені Сургая» – люди сидять в бомбосховищах, і у них немає можливості піднятися. Всі інші працюють». Усього, за словами Галущенка, видобуток вугілля на українських державних шахтах знизився на 30%.

Газова промисловість з початку війни стала видобувати на 15% менше газу. Однією із причин є пошкодження на Олишівському родовищі (Чернігівська область).

Також російські війська обстрілюють підприємства нафтопереробного комплексу України. Втім, зазначив Герман Галущенко, ситуація тут не є критичною. «Ми диверсифікували поставки ще з перших днів бойових дій. Таким чином потребу в паливі ми забезпечимо. Ми знаємо, як це зробити, поставки будуть», – запевнив міністр.

Нагадаємо, Чорнобильська атомна електростанція понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ. Але 2 квітня над ЧАЕС підняли прапор України. Між іншим, серед військовослужбовців збройних сил Росії поширюються панічні настроїчерез радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні.

Під час втечі із Зони окупанти забрали з собою кавоварки та столове приладдя з ЧАЕС.

Зараз територія Чорнобильської АЕС охороняється Нацгвардією.