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    Події в Україні

    Авдіївський коксохімічний завод зазнав масованого обстрілу, зупинилася ТЕЦ

    Окупанти обстріляли&nbsp;Авдіївський коксохімічний завод - Авдіївський коксохімічний завод зазнав масованого обстрілу, зупинилася ТЕЦ
    Окупанти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод

    Авдіївка залишилась без тепла

    13 березня Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ) (Донецька область) зазнав масованого обстрілу з боку російських військ. Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у пресслужбі групи «Метінвест».

    «Сьогодні, 13 березня, Авдіївський коксохімічний завод групи «Метінвест» зазнав масованого обстрілу. Снаряди потрапили в перший і другий коксові цехи, смолопогонний та вуглепідготовчий другий цехи, склад. Постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.

    У результаті обстрілу зупинилася заводська ТЕЦ, яка подає на Авдіївку тепло.

    Нагадаємо, сьогодні у місті Вугледар Донецької області ворог мінометним вогнем накрив житлові квартали.

    Раніше російські окупанти розстріляли головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

    Як відомо, у Сєвєродонецьку та Рубіжному на Луганщині обстріли не вщухають. У ніч на 13 березня росіяни відкрили вогонь в бік Попасної та Лисичанська. У результаті обстрілів було пошкоджено газопроводи.

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    Теги: Росія окупанти ЗСУ ТЕЦ Донеччина завод Авдіївка #stoprussia
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    Авдіївський коксохімічний завод зазнав масованого обстрілу, зупинилася ТЕЦ