Авдіївський коксохімічний завод зазнав масованого обстрілу, зупинилася ТЕЦ

Авдіївка залишилась без тепла

13 березня Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ) (Донецька область) зазнав масованого обстрілу з боку російських військ. Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у пресслужбі групи «Метінвест».

«Сьогодні, 13 березня, Авдіївський коксохімічний завод групи «Метінвест» зазнав масованого обстрілу. Снаряди потрапили в перший і другий коксові цехи, смолопогонний та вуглепідготовчий другий цехи, склад. Постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.

У результаті обстрілу зупинилася заводська ТЕЦ, яка подає на Авдіївку тепло.

Нагадаємо, сьогодні у місті Вугледар Донецької області ворог мінометним вогнем накрив житлові квартали.

Раніше російські окупанти розстріляли головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

Як відомо, у Сєвєродонецьку та Рубіжному на Луганщині обстріли не вщухають. У ніч на 13 березня росіяни відкрили вогонь в бік Попасної та Лисичанська. У результаті обстрілів було пошкоджено газопроводи.