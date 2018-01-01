Україна вже вичерпала свої квоти на експорт меду і соку до ЄС

Експорт українського меду до ЄС продовжиться на загальних підставах

Станом на 11 січня 2018 року Україна повністю вибрала свої експортні квоти на постачання меду до Євросоюзу. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк. «На календарі – 11 січня, а 100% експортної квоти на постачання меду до ЄС уже вибрано, навіть з урахуванням



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Експорт українського меду до ЄС продовжиться на загальних підставах

Станом на 11 січня 2018 року Україна повністю вибрала свої експортні квоти на постачання меду до Євросоюзу. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.

«На календарі – 11 січня, а 100% експортної квоти на постачання меду до ЄС уже вибрано, навіть з урахуванням того, що в минулому році її обсяг був збільшений», - написав він.

Мартинюк зазначив, що експорт на цьому не зупиняється, «просто продовжується на загальних підставах». «На щастя, український продукт є конкурентним на європейському ринку навіть поза межами автономних преференцій. Але водначас дата 11.01 та нульовий баланс свідчать про надвисокий потенціал цієї галузі», - підкреслив Мартинюк.

Він повідомив, що в Україні налічується близько 400 тисяч пасічників, які сумарно виробляють в середньому 70 тис. тонн меду на рік, що є найвищим показником в Європі. «Майже 57 тис. тонн, або 80% всього українського меду експортується - переважно, в Європейський союз. Потенціал виробництва, виходячи з посівів медоутворюючих рослин - до 140 000 тонн меду на рік, вдвічі більше від поточних обсягів», - розповів заступник міністра АПК.

Крім того, Мартинюк повідомив, що також вже повністю використано квоту на експорт виноградного та яблучного соку (14 000 тонн) та суттєвий відсоток використання (до 25%) в категоріях продукції птахівництва.