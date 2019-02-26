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    Україна за 5,5 млн грн хоче збудувати виставковий павільйон в Дубаї

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    Проект&nbsp;павільйону України в Дубаї, який планують звести до&nbsp;Всесвітньої виставки &laquo;Експо-2020. - Україна за 5,5 млн грн хоче збудувати виставковий павільйон в Дубаї
    Проект павільйону України в Дубаї, який планують звести до Всесвітньої виставки «Експо-2020.

    На Всесвітній виставці «Експо-2020» Україна представить пристрої та технології – витвори мистецтва та концептуальний смарт-одяг

    Державне підприємство «Експо-2020» 25 лютого оголосило тендер на будівництво павільйону України у Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати) в рамках підготовки та забезпечення участі у  Всесвітній виставці «Експо-2020».

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

    Висота будівлі становитиме 15 м, площа – 3 тис. кв. м. Вона складатиметься з: технічних приміщень для персоналу (дві кімнати для переодягання, туалет та душова кімната для обслуговуючого персоналу, кімната для технічного обладнання, кімната -склад); ресторану (кухня та зал для відвідувачів до 80 осіб) місця для проведення ділових/культурних програм із урахуванням участі до 150 осіб; сходів і ліфта, у тому числі для осіб з інвалідністю; туалетів для відвідувачів (два туалети на першому поверсі, у тому числі для осіб з інвалідністю, два - на другому поверсі).

    Замовник зазначив, що павільйон виконуватиме кілька функцій, зокрема, популяризуватиме Україну в контексті привабливості для інвестування, ведення бізнесу, залучення туризму і демонструватиме інноваційний та високотехнологічний потенціал України.

    До переліку представлених експонатів ввійдуть:

    • SolarGaps – розумні жалюзі, добувають енергію від сонця;
    • Cardiomo - гаджет для відстеження роботи серця;
    • PassivDom - автономний будинок, надрукований на 3D-принтері;
    • Hideez - стартап, який розробляє розумний брелок-ключ і браслет;
    • Підручник.ua - щоденники, журнали, підручники - все в онлайні;
    • Kwambio - український 3D-принтер для кераміки;
    • Delfast - електробайк з найбільшим у світі запасом ходу - 380 км на одному заряді;
    • Bookimed - сервіс по підбору медичних рішень і організації лікування;
    • Raccoon - технологічне рішення для реабілітації пацієнтів з травмами рук.

    В рамках програми експозиції України протягом 6 місяців з лекціями, відкритими уроками, майстер-класами та кейсами будуть виступати винахідники, амбасадори та ідейні лідери смарт-винаходів та технологій.

    Під час проведення національного дня буде представлено низку заходів для демонстрації українського колориту та ідентичності, такі як: національна кухня, одяг, креативні та модні покази тощо.

    По закінченню «Експо-2020» всі задіяні в рамках заходів спеціалісти проведуть тур містами України для поглиблення знань та конкретних навичок з використання системи смарт у регіонах країни.

    Виставка у Дубаї триватиме з 20 жовтня 2020 року до 10 квітня 2021 року.

    Як відомо, 14 лютого 2018 року уряд прийняв рішення щодо участі України у Всесвітній виставці «Експо-2020». Було утворено координаційний комітет під головуванням першого віце-прем’єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі та визначено Міністерство економічного розвитку і торгівлі головним органом з питань підготовки та забезпечення участі України у Виставці.

    25 січня цього року Мінекономрозвитку створило державне підприємство «Експо-2020».

    технології тендер Україна виставка ProZorro уряд
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